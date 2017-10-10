عقدت مجموعة التونسي العقارية مؤتمرا صحافيا تخلله توقيع بروتوكول تعاون مع شركة بيتك للخدمات العقارية- سراييفو- كشفت خلاله عن استراتيجتيها الجديدة للسنوات القادمة والتي تتضمن تطوير وتسويق مجموعة من المشاريع العقارية المتنوعة في عدد مختلف من الاسواق والدول الواعدة على رأسها السوق البوسني والتركي والبريطاني.



وقال المدير التنفيذي للمجموعة تامر مجدي خلال المؤتمر الصحافي ان استراتيجية الشركة ما زالت تزخر بالعديد من المشاريع المتنوعة التي يجري دراستها والاعداد لها حاليا، لافتا الى أن من بين هذه المشاريع ستكون هناك مشاريع تختص بالسوق الكويتي سيتم الاعلان عنها بمجرد الانتهاء منها.

وحول أهم الأسواق العقارية المستهدفة خلال المرحلة المقبلة قال مجدي إن الشركة ستطرح مشاريع عقارية في كل من أسواق البوسنة وتركيا، وبريطانيا، مؤكدا أن اختيار تلك الأسواق جاء بناء على دراسات عديدة قامت بها الشركة أثبتت من خلالها أن هذه الأسواق تعتبر من الأسواق الواعدة وذات العوائد الجيدة على المديين القريب والبعيد.