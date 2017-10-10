رحب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العتيبي وشركاه بدر العتيبي برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، مؤكدا أن تلك الخطوة سترفع من قيم أصول الشركات الكويتية العاملة هناك بنسبة 100% على أقل تقدير.

وأضاف العتيبي في بيان صحافي أن شركات كويتية عديدة سترفع إيراداتها ومدخولاتها عقب هذا القرار الحيوي، موضحا أن تحسن أداء الشركات الكويتية في الخارج سينعكس بلا شك على أعمالها وسيولتها في الداخل وبالتالي ستفيد أكثر الاقتصاد الكويتي الوطني.

وبين العتيبي أن حجم استثمارات مجموعته في السودان كان يقدر بـ 500 مليون دولار قبل رفع العقوبات، موضحا أن جهات استشارية قيمت نفس تلك الاستثمارات أمس بمليار دولار أي انها تضاعفت بمجرد صدور القرار.