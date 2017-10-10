تستـعـــرض شــركــة «باناسونيك الشرق الأوسط وافريقيا للتسويق» مجموعة متكاملة من الحلول المبتكرة المتطورة على خلال فعالية «أسبوع جيتكس للتقنية 2017» التي تقام بين 8 و12 أكتوبر الجاري على أرض مركز دبي التجاري العالمي.



وتتمثل أبرز محطات جناح «باناسونيك» في دورة هذا العام معرض «جيتكس» بحلول الإسقاط الضوئي للملاعب والإسقاط الضوئي للقباب والشاشة الشفافة وكاميرا البث الحي المحيطية بزاوية 360 درجة والكاميرا السينمائية المدمجة الأحدث EVA 1 والحل التفاعلي.



وتشتمل قائمة المنتجات الأخرى المعروضة في جناح الشركة على سلسلة من الحلول البصرية وحلول أتمتة المكاتب وأجهزة الكمبيوتر المحمولة المتكاملة وحلول الاتصالات.



وقد اكتسبت بالفعل جودة الصورة المبهرة التي تقدمها مجموعة «باناسونيك» الأحدث من أجهزة العرض الضوئي والعدسات، والتي تستعرضها الشركة في فعالية «جيتكس 2017»، شهرة واهتماما عالميين بفضل حضورها الدائم والمميز في المتاحف والمسارح والمتنزهات ومواقع الفعاليات في جميع أنحاء العالم.



وكان مشروع «دبي فستيفال سيتي»، الذي يستخدم مجموعة «باناسونيك» الأحدث من أجهزة العرض الضوئي، قد أسفر عن تسجيل رقمين قياسيين عالميين في موسوعة «غينيس» ضمن فئتي «أكبر شاشة عرض مائية في العالم » و«أكبر مخطط لعرض ضوئي دائم في العالم».

ومع هذه المجموعة الأحدث من حلول العرض الضوئي، يمكن للمستخدمين تقديم عروض بصرية غامرة بحق في المنشآت المؤقتة أو الدائمة مع نماذج العرض الضوئي الفردية أو المتعددة.



تنتج التكنولوجيا الجديدة عروضا واقعية للصورة يمكن اعتمادها في مختلف الأعمال ومواقع التجزئة.



وتضفي هذه الحلول مستوى عاليا من التشويق على الفعاليات الرياضية أو الموسيقية أو أي فعاليات كبرى تقام ضمن الملاعب الكبيرة.



وبهذا الصدد، قال هيروكي سويجيما، المدير العام لشركة باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق: تعتبر منطقة الشرق الأوسط أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد العالمي، كما تمثل فعالية «جيتكس» منصة قيمة تساعدنا على استعراض أحدث التقنيات الرائدة التي ترسي أسسا قوية لمستقبل مختلف القطاعات في المنطقة.