أعلن بنك وربة عن مشاركته في المؤتمر السنوي لصندوق النقد الدولي بوفد رسمي يترأسه الرئيس التنفيذي للبنك شاهين الغانم، الذي سينعقد في الفترة ما بين 9 و15 أكتوبر الجاري في العاصمة الأميركية (واشنطن).

وعن مشاركته في هذا المؤتمر، قال شاهين الغانم: «نظرا للتطور الكبير الذي يشهده بنك وربة في الفترة الأخيرة لاسيما فيما يتعلق بتطوير محفظته الاستثمارية والتمويلية، وفي ظل التوجه العالمي نحو قطاع الصيرفة الإسلامية التي استطاعت أن تثبت نجاحها الباهر، يرى بنك وربة أن المشاركة في هذا المؤتمر الدولي المهم، فرصة لاكتساب المزيد من الخبرات وأيضا التعرف على شركاء استراتيجيين دوليين محتملين من شأنهم أن يساهموا في تثبيت المكانة الريادية التي يطمح البنك لأن يتبوأها في قطاع الصيرفة الإسلامية».

ويعمل مؤتمر صندوق النقد الدولي (IMF) على توفير منصة التقاء لإجراء حوار عالمي بشأن السياسات بين صناع قرار رفيعي المستوى، منهم محافظو البنوك المركزية والوزراء، والمسؤولون في الجهات التنظيمية والجهات المعنية بوضع معايير التمويل التقليدي والإسلامي، والرؤساء التنفيذيون لكبرى المؤسسات المالية الخاصة والعامة، والأكاديميون، وذلك بغرض صياغة رؤية لاستمرار نمو القطاع المالي ووضع إطار للعمل المتواصل في هـذا المجال بغيـة تحقيق نتائج إيجابية به والتغلـب على المصـاعب التــي قـد تـواجهــه.