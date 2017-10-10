افتتح الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مركز لخدمة العملاء في الصديق، وأعلن رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني عبدالله الجوعان عن جاهزية المركز، حيث سيتم من خلاله استقبال المبادرين للإجابة عن استفساراتهم وتسلم طلبات التقديم وجميع الخدمات الخاصة بالصندوق.



ومن جهته، صرح الرئيس التنفيذي للصندوق مشاري المحمود بأن افتتاح المركز سيمكن «الصندوق» من خدمة شريحة أكبر من المبادرين وسيتم من خلاله استقبال المبادرين من الأحد الى الخميس من الساعة 8:00 إلى الساعة 14:00.



ومن الجدير بالذكر أن مركز خدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة يضم وحدات تابعة لجهات حكومية تختص بتقديم الخدمات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



ويعتبر افتتاح مركز خدمات الصندوق الوطني إضافة مهمة، حيث يسهل على المبادرين مراجعة جميع الجهات وتخليص الأمور المتعلقة بمشروعاتهم في مكان واحد، حيث سيقدم الصندوق الوطني خدماته جنبا إلى جنب مع كل من غرفة تجارة وصناعة الكويت ووزارة التجارة والصناعة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة العدل ووزارة الخارجية ووزارة الصحة (الضمان الصحي) ووزارة الداخلية، والهيئة العامة للمعلومات المدنية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة.