وقع بيت التمويل الكويتي (بيتك) اتفاقية شراكة مع الرياضي عبدالعزيز الراشد أول كويتي يشارك في بطولة العالم للترايثلون، وذلك ضمن اهتمام «بيتك» الدائم بالشباب والمتفوقين والمتميزين في مختلف المجالات ومنها الرياضة، تأكيدا على دوره الاجتماعي الذي يتوجه الى مختلف شرائح المجتمع، وبذلك ينضم الراشد الى فريق «مبادري بيتك» الذي يضم نخبة من المتميزين في مجال الرياضة والمتفوقين في مجالات اخرى والمبدعين والمبتكرين.

وقد أعرب الراشد عن تقديره وشكره لهذه المـــبادرة من «بيتك» التي تعبر عن اهتمام البنك بالشباب والرياضة ودعمه للجهود الهادفة الى اعلاء شأن الكويت في المحافل الرياضية وتخليد اسمها على منصات التتويج في البطولات العالمية والمسابقات الرياضية المختلفة، معربا عن حرصه على بذل اقصى الجهود للفوز في بطولة العالم بعد حصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الترايثلون، التي اختتمت أخيرا في تاهيتي، ‏كأول عربي يحقق هذا الإنجاز، ليتأهل إلى بطولة العالم في الولايات المتحدة الأميركية، موضحا بان تلك الرياضة تتطلب من الرياضي الذي يمارسها امتلاك مواصفات معينة لكونها تعتمد على القوة والسرعة، مبينا انها تتضمن ثلاث منافسات هي السباحة وركوب الدراجات والجري.