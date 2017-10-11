أطلقت الشركة الاولى للتأمين التكافلي إصدارها السابع من نشرتها الدورية المختصة بشؤون التأمين لتستكمل بذلك خطتها بنشر ثقافة التأمين في السوق الكويتي من خلال نشرة تأمينية مبسطة تستعرض أهم المفاهيم التأمينية لتصل الى كل طبقات المجتمع بصورة سلسلة من خلال تعريفهم بأهم الأسس العامة للتأمين وأهم المصطلحات في مجال التأمين.

وبهذه المناسبة، قال نائب الرئيس التنفيذي للشركة خالد الأسود «إيمانا منا بأهمية قطاع التأمين ودوره الأساسي في كل جوانب الحياة سواء للافراد او للشركات ونظرا لضعف الوعي التأميني لدى العديد من فئات المجتمع الكويتي استمرت الشركة الاولى للتأمين التكافلي في عام 2017 بدورها التثقيفي الذي انتهجته بداية العام السابق من خلال إصدار نشرة توعوية تهدف الى تبديد الظلام عن الوعي التأميني في السوق الكويتي».

وأضاف: جاءت مبادرة «أولى تكافل» بإعادة طرح النشرة التوعوية لما لاقته من قبول في السوق الكويتي خلال عام 2016، مؤكدا ان السوق الكويتي يفتقر الى توافر مرجع مبسط لمعلومات ومفاهيم التأمين التي من شأنها أن تلمس احتياجات الافراد يوميا خاصة ان التأمين بكل مفاهيمه اصبح جزءا لا يتجزأ من الحياة العملية للأفراد فيما يخص تأمينات الصحة والحياة وغيرها إضافة الى أهميته للشركات ايضا لحماية استثماراتها والتقليل من حدة خسائرها الناتجة عن العديد من العوامل حيث يعمل التأمين كدرع وقاية لملاك ومساهمي هذه الشركات.

واختتم الأسود تأكيده على أن الأولى تكافل ستستمر بتطوير نهجها بنشر الوعي التأميني في السوق الكويتي بكل السبل الممكنة انطلاقا من مسؤوليتها كإحدى الشركات العاملة في السوق للوصول الى مجتمع مثقف تأمينيا مطالبا كل شركات التأمين بالتكاتف لتحقيق أفضل وعي تأميني لمنافسة كل الأسواق العربية والعالمية.