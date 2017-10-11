قامت مجموعة القصور الحديثة بتسليم الدفعة الأخيرة من شاليهات مشروع رييديرلاخ مييرين في مدينة آرنهم في هولندا الأسبوع الماضي بعد معاينة الشاليهات والتسليم الفعلي للوحدات على أرض الواقع.

وقال رئيس مجلس الإدارة في مجموعة القصور الحديثة وشركة آب تاون كويت العقارية محمد فتحي ان الشركة تقوم بشكل دوري بمتابعة تسليم مشاريعها للعملاء، وان ما قامت به مؤخرا من تسليم الدفعة الأخيرة من مشروع «رييدير لاخ» في هولندا هو إجراء متبع في مشاريعها ومع عملائها.

ولفت فتحي إلى أنه تمت معاينة الشاليهات وجرى التسليم الفعلي للوحدات علي ارض الواقع مع ممثل المالك الهولندي، في حين تسلم كل من مهنا المهنا وفيصل الصفار وإياد المطوع مفاتيح وبيانات الملكية الخاصة بالشاليهات معربين عن امتنانهم لدور المجموعة في متابعة عمليه التسليم متمثلة في حضور رئيس مجلس الادارة الى أرض المشروع ومتابعة تسليم الوحدات بنفسه وإزالة أي معوقات أو مشاكل خلال عمليه التسليم. الجدير بالذكر ان «القصور الحديثة» طرحت مؤخرا مشروعين في هولندا والنرويج، اذ تحقق الشركة بذلك سبقا مميزا في تقديم مشاريع فريدة من نوعها في السوق العقاري الكويتي تميزها عن الشركات المنافسة في مجال تسويق وبيع العقارات الخارجية.

وذكر فتحي ان مشروع هولندا والذي يقع في مدينة ماستريخت الهولندية، وهو عبارة عن بيوت تبدأ أسعارها من 50 ألف دينار، يعتبر نقلة نوعية في عالم العقارات الأوروبية ويناسب شرائح كثيرة في الكويت.

وأضاف «يتميز هذا المشروع بقربه من دوسلوروف الألمانية، وكذلك أكبر أوتليت في هولندا، لافتا إلى أن الشركة تقدم مشاريع مميزة في هولندا لاقت إقبالا كبيرا من قبل جميع المستثمرين في السوق الكويتي خلال الفترات الماضية، مبينا في الوقت نفسه أن القيمة الإجمالية لمشروع ماستريخت تصل إلى 25 مليون دينار».

وبين ان مشروع النرويج عبارة عن تسويق وحدات عقارية متكاملة، وأن الشركة تعتبر أول شركة تسويق عقاري في الكويت تقوم بتسويق عقارات في النرويج، متوقعا أن يلقى إقبالا كبيرا خلال فترة زمنية قياسية. وبين ان هذا المشروع عبارة عن وحدات عقارية متكاملة من شقق وأراض وبيوت بأسعار تناسب الشرائح كافة، وأيضا تتناسب مع معطيات السوق العقاري المحلي، الذي يتطلب شراء العميل مشاريع عقارية من وحدات في مناطق جديدة وبأسعار تتناسب مع دخل جميع المستثمرين.