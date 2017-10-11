جون: الشركة رسمت لنفسها مساراً جديداً يؤهلها للسوق الراقية مضمونة بأعلى جودة

قامت «جي أيه سي موتور»، أسرع صانعة سيارات من حيث النمو في السوق، بتعزيز موقعها خلال الإبقاء على مكانتها كأعلى علامة تجارية صينية في تصنيف جي دي باور آسيا والمحيط الهادئ لعام 2017 وذلك في دراسة الجودة الأولية بالصين وذلك للسنة الخامسة على التوالي. كما تم تصنيف سيارة جي أيه سي موتور GS4 في المرتبة المتقدمة ضمن سيارات الـ SUV الأكثر مبيعا وذلك في فئة سيارات المدمجة.

يحدد تقرير جي دي باور السنوي العلامات التجارية والمنتجات للسيارات الأعلى أداء من خلال التقاط آراء وتصـــــورات ملايين المستهلكين، حيث جعل هذا التقرير المسوحات واسعة النطاق التي تم إجراؤها على السيارات فيما يتعلق برضا العملاء وجودة المنتج المؤشر الأول الأعلى موثوقية على مستوى الصناعة.

كما أقر تقرير جي دي باور باستراتيجية جي أيه سي موتور موتور المرتكزة في الأساس على الجودة. ويقول ياو جون، رئيس شركة جي أيه سي موتور «لقد رسمت شركتنا مسار جديد يؤهلها للسوق الراقية، مضمونة بأعلى جودة ومدفوعة بالابتكار. إنهار الروح الحرفية الحقيقية التي دفعتنا إلى تصميم كل وحدة من الوحدات وفق أعلى المعايير».

ويشير رئيس شركة جي أيه سي موتور، ياو جون إلى أن الشركة قد رسمت لنفسها مسارا جديدا يؤهلها للسوق الراقية، مضمونة بأعلى جودة ومدفوعة بالابتكار، فمنذ بداية إنشاء جي أيه سي موتور، وقد وضعت الشركة نظام إدارة مكتملا يضمن تحقيق جودة المنتج في جميع روابط إنتاج السيارات الأربعة، بداية من البحث والتطوير ووصولا للإنتاج القائم على البحث والتطوير ومن ثم التصنيع لتوريد سلسلة المبيعات والخدمات، بما يضمن تحقيق الشركة لاتساق معايير الجودة على سنوات متعددة وعبر منصات ووحدات مختلفة.

ولضمان جودة المنتج وسلامته، أنشأت جي أيه سي موتور موتور نظام مراقبة الجودة الصارم للغاية «6520» الذي يحدد هدفا واحدا وهو «انعدام العيوب- صفر عيوب» ويحسن معايير جودة المنتج من خلال ستة أنشطة إدارية وخمسة فحوصات واختبارات ونظامين رئيسيين لمراقبة تدفق المنتج.

وأضاف جون: لدينا معدل عيوب منخفض بشكل استثنائي فيما يتعلق بقطع الغيار والمكونات الموردة، حيث بلغت المعدلات الخاصة بذلك خلال عام 2016 22 جزءا في المليون، إلى ما هو أقل بكثير من متوسط النسبة السائدة في الصناعة، ونهدف هذا العام إلى الوصول بالنسبة إلى (10) مقارنة بنسبة (22) جزءا في المليون العام الماضي، وهذا يعني السماح بعدد 650 عيبا لكل 650 قطعة موردة.

وهــــذا يبين مــدى ثقة جي أيه ســـي موتور فـي نظام مراقبة جـــودة المنتج لديها.