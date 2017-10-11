أعلن بنك بوبيان عن إطلاق عروضه المميزة والجديدة لسيارات BMW520i موديل 2018 الجديدة وذلك بالتعاون مع شركة علي الغانم واولاده (الوكيل الحصري لسيارات بي ام دبليو) التي تمنح الراغبين في اقتناء هذه النوعية من السيارات الفاخرة فرص التمتع بالعديد من المزايا وذلك في إطار العروض المميزة لعملائه والذي يستمر حتى نهاية أكتوبر الجاري.

وقال البنك في بيان صحافي ان العرض الجديد يتضمن دفع 1250 دينارا من الدفعة الأولى عن العميل الى جانب كفالة المصنع لمدة 5 سنوات او 200 الف كم بالإضافة الى خدمة 4 سنوات او 100 الف كم.

وأكد بنك بوبيان أن الفترة المقبلة ستشهد طرح المزيد من العروض المميزة الخاصة بتمويل السيارات لعملاء البنك انطلاقا من أهمية هذا القطاع حيث أصبحت السيارة من ضروريات الحياة اليومية.

ويتواجد موظفو بنك بوبيان على مدار الساعة في أكبر وكالات وشركات السيارات المحلية لتقديم الخدمات والنصائح المطلوبة للعملاء التي تتعلق بتمويل السيارات مع شرح أبرز مزايا التمويل التي يقدمها البنك.

من ناحية اخرى فإن بنك بوبيان مستمر في تقديم افضل الخدمات والمنتجات التمويلية لعملائه وغيرهم انطلاقا من سعيه الدائم لمنحهم المزيد من الراحة.