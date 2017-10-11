أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة المجموعة البترولية المستقلة، ارتفاع أرباح الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 1% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن الربح المتوقع للفترة يبلغ 1.445 مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 1.431 مليون دينار بالربع الثالث من عام 2016.

وقالت الشركة في البيان إن الربح المتوقع للتسعة أشهر الأولى من العام الحالي يبلغ 5.08 ملايين دينار، مقابل أرباح بقيمة 3.96 ملايين دينار لنفس الفترة بالعام الماضي، بنمو نسبته 28.2%. وذكرت الشركة أنه تم الأخذ في الاعتبار تأثير زيادة رأس المال على متوسط عدد الأسهم في احتساب ربحية السهم للشركة.

وأكدت «بترولية» على أنها ستعلن عن طريق شركة بورصة الكويت عن النتائج المالية النهائية للربع الثالث من 2017 بعد مراجعتها من قبل مدققي الحسابات خلال الأسبوعين المقبلين.