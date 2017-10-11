أقرت الجمعية العامة العادية لشركة السيف للوساطة المالية تغيير اسم الشركة ليصبح «الوسيط للاعمال المالية»، فيما تعمل إدارة الشركة على اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن إجراء التعديلات في الأوراق الثبوتية من خلال جدول زمني محدد، وذلك بعد اعتماد العمومية تعديلا للمادة (2) من عقد التأسيس والمادة (1) من النظام الاساسي والتي تتيح المجال لتعديل اسم الشركة.

وأقرت العمومية جميع البنود التي تضمنها جدول الأعمال، بما في ذلك تقرير مجلس الإدارة عن العام الماضي والذي يوضح نجاعة عملية الاندماج (بين السيف والوسيط) والتي تمت بمباركة واعتماد هيئة أسواق المال وفقا للإطر التي أرستها مواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.

وباتت الشركة في ظل الاندماج أحد أبرز الكيانات المرخص لها في السوق، فيما باتت تعمل تحت مظلة متينة للغاية تعكس مركزا ماليا قادرا على المنافسة محليا وإقليميا، ومن ثم تحقيق التطوير المطلوب لنيل شهادة الوسيط المؤهل التي تتضمنها المرحلة الثانية من منظومة ما بعد التداول.

وشهدت العمومية أيضا، انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، وذلك للسنوات الثلاث المقبلة خلفا للمجلس المستقيل أخيرا، وتضمنت قائمة الجهات التي تم انتخابها لعضوية المجلس الجديد كلا من (مجموعة أسس القابضة، وشركة البوابة الوطنية للتجارة العامة والمقاولات، ومجموعة أسس المتحدة العقارية، والعالمية للبنية التحتية القابضة، وعبد المحسن سليمان المشعان وعادل ابراهيم يعقوب الهاجري).