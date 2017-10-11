انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.13 دولار أي بنسبة 2.1% ليبلغ 52.45 دولارا، وفقا للسعر المعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات أمس في الوقت الذي قالت فيه أوپيك إن هناك مؤشرات واضحة على أن السوق تستعيد توازنها وفي الوقت الذي يظل فيه الإنتاج الأميركي متأثرا بالإعصار نيت، حسب «رويترز».

وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 49.65 دولارا للبرميل بارتفاع 7 سنتات. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 12 سنتا إلى 55.91 دولارا للبرميل.