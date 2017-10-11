تعويم الجنيه لم يؤثر على أداء «الوطني - مصر».. والدليل نمو أرباحه 70%



أكد الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت صلاح الفليج أن البنك يتعامل مع القروض غير المنتظمة بشكل متحفظ ووفقا للقوانين العالمية الجديدة وIFRS، لافتا إلى أن البنك اتخذ كل احتياطاته تحسبا لأي طارئ في 3 أشهر المتبقية من العام الحالي.

وقال إن نسبة القروض المتعثرة بلغت 1.42%، ونسبة المخصصات الخاصة لتغطيتها بلغت 323%، ولهذا السبب فإن التغطية جاءت كبيرة لمواجهة أي طوارئ محتملة، رغم أن هناك ارتياحا من نسب التغطية الخاصة بهذه النوعية من القروض.

نتائج قوية

وأشار الفليج خلال مقابلة مع قناة CNBC عربية، إلى أن نسبة النمو في الأرباح الصافية بلغت 8.7% مسجله 238 مليون دينار، إلا أن الرقم الأهم هو الزيادة في الربح التشغيلي للبنك والبالغ 419 مليون دينار بزيادة نسبتها 16% على أساس سنوي، والناتج في معظمه من أعمال البنك في إيرادات الفوائد التي زادت بنسبة 11%، موضحا أن تلك الأرقام عكست جهود البنك والعاملين فيه على تحقيق مثل تلك النسب.

نمو المحفظة

وحول المحفظة الائتمانية للبنك ونسب النمو، أوضح أن البنك لديه أنواع مختلفة من القروض والتي تنقسم إلى: قروض الأفراد، المؤسسات، المشاريع المدرجة في خطة التنمية، بالإضافة إلى الإقراض الخارجي، موضحا أنه في حالة وجود تباطؤ بالنمو الاقتصادي داخل الكويت فإن البنك يعتمد على الأسواق الخارجية، مبينا أن طرح الحكومة مشروعات بقيمة 7 مليارات دولار أدى إلى تحسن في معدلات النمو في السوق المحلي مقارنة بالنمو في الأسواق الخارجية والتي تمثل ما نسبته 29% من أرباح المجموعة.

وقال إن هناك نموا قويا وملحوظا في القروض حيث تجاوز 6%، بالإضافة إلى نمو في الودائع بنسبة 5.9% منذ بداية العام حتى تاريخه، لافتا إلى أن نسبة النمو في قطاع الأفراد كانت بطيئة نسبيا مقابل وجود نمو قوي في المؤسسات والشركات.

تعويم الجنيه

وتطرق الفليج لوضع فرع بنك الكويت الوطني في مصر وتأثير تعويم الجنيه على أداء البنك هناك، مؤكدا أن تعويم الجنيه لم يؤثر على أداء البنك لأن هناك زيادة كبيرة في الدخل، حيث زادت أرباح بنك الكويت الوطني مصر بحدود 70% خلال النصف الأول من العام على أساس سنوي، كما أن الأرباح الصافية زادت بنسبة 50% في 2016.

وقال إن البنك في مصر زاد من أدائه بشكل ملحوظ من خلال التركيز على الشريحة الأعلى دخلا ضمن قطاع الأفراد، بالإضافة إلى إدخال التكنولوجيا في تعاملات البنك، وكذلك رفع كفاءة إدارة خدمة العملاء بشكل متميز.

وأوضح أن احتياطي النقد الأجنبي البالغ 36 مليار دولار وتحسن الوضع الاقتصادي ومؤشراته في مصر، يؤكدان على أن استراتيجية البنك بالاستثمار في مصر كانت صائبة وموفقة.

ترقية البورصة

وحول تأثير ترقية البورصة على البنوك، أوضح الفليج أن ترقية البورصة إلى سوق ناشئة أمر مهم للغاية ويعزز من سيولة البورصة، مشيرا إلى إن الاستثمار في الأسواق الابتدائية أقل بكثير من الأسواق الناشئة، متوقعا أن يؤدي ذلك إلى ضخ تدفقات استثمارية كبيرة إلى السوق من قبل المحافظ الاستثمارية التي تستهدف الأسواق الناشئة.

وقال إن هناك اختلافا كبيرا في رؤية المستثمرين الأجانب للسوق الكويتي حاليا، مستدركا بأن بعض المهتمين بالاستثمار داخل الأسواق المالية كان يرى السوق الكويتي يعتمد على المضاربة بالأساس ولا يعرف أحد ما يجري فيه بالسابق، إلا أن تلك الرؤية تغيرت بشكل كبير بسبب الوضوح الكبير في القوانين المنظمة للسوق والرقابة على التداولات ووجود سوق مؤسسي منظم.