خلق بنية تحتية مهيأة لاحتضان وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

يوسف لازم

قال رئيس مجلس الإدارة في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبدالله الجوعان إن وزارة التجارة خلال الفترة الماضية بذلت جهودا حثيثة ومتواصلة من أجل تحسين بيئة الأعمال، وفي سبيل ذلك قامت بالعديد من الخطوات من ضمنها إصدار التراخيص «أونلاين».

وأكد الجوعان في كلمته التي ألقها ممثلا عن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، خالد الروضان، في ورشة عمل «أطر تعزيز المبادرات الابتكارية في الكويت»، والتي أقامتها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالتعاون مع شركة كامكو للاستثمار وبيركلي للأبحاث، أكد أن الكويت تحتاج إلى الدراسات مثل «الدراسة الإطارية للتكتلات الابتكارية»، والتي تهدف إلى كيفية تحسين بيئة الأعمال للمشروعات الناشئة.

ومن جانبه، قال نائب مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.سالم الحجرف: إن المؤسسة لا تألو جهدا في سبيل تحفيز المبادرات الخـلاقة وتعزيز بناء قاعدة علمية وتكنولوجية صلبة، بالتزامن مع خلق بيئة حــاضنة تشجع على الإبداع والابتكار في مختلف المجالات.

وأضاف أن هنالك العديد من الجهات الحكومية والخاصة تسعى بصورة فاعلة لتحسين بيئة الأعمال في الكويت، ومن ضمن تلك الجهات: وزارة الدولة لشؤون الشباب، وهيئة الاستثمار المباشر، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجامعة الكويت، إذ بدأت جهود هذه الجهات مجتمعة تؤتي ثمارها، ففي السنوات الخمس الماضية وحدها، شهدت الكويت تأسيس أكثر من 100 شركة ناشئة و15 هيئة لدعم ريادة الأعمال.

ومن جهته، استشهد الرئيس التنفيذي في شركة كامكو للاستثمار، فيصل صرخوه، بتجربة «Silicon Valley»، إذ بدأ في مكان لا يمكن تحديده على الخريطة، وبإمكانيات لا تحمل ملامح التطور، تأسست عاصمة العالم التقنية لتحتضن اليوم المبدعين ورواد الأعمال وآلاف الشركات العاملة في مجال التقنيات المتقدمة.

ولفت صرخوة إلى أن فكرة «Silicon Valley» أصبحت محط أنظار كبريات الشركات العالمية، وعلى اثرها تدفقت الاستثمارات وانتعشت المرافق الأخرى كالمطارات والفنادق والمناطق السكنية، لتصبح الفكرة واقعا مميزا له مكان بارز على خريطة التطور البشري.