قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» مازن الناهض إن البنك قد سبق وأفصح رسميا انه يقوم بدراسة العديد من البدائل الاستراتيجية إقليميا وعالميا، بهدف تعظيم ربحيته وترسيخ مكانته على المستوى الإقليمي والدولي.

وأضاف الناهض في بيان صحافي أمس، أن ما يتم تداوله حول الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد أقاويل وشائعات، وأضاف ان عمليات الاستحواذ تتميز بإجراءات دقيقة ومتطلبات كثيرة سواء على مستوى الدراسات الفنية المتخصصة من مستشارين مستقلين عالميين، أو الموافقات الواجب الحصول عليها من المساهمين والجهات الرسمية المتعددة وغير ذلك من إجراءات.

وأوضح الناهض انه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار من مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي بشأن الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد أو أي بنك آخر، وانه لم يتم توقيع أي مذكرات تفاهم أو سرية معلومات أو غير ذلك مع أي بنك محل دراسة من قبل «بيتك».

ولم يتم تقديم أي طلب للموافقة على الاستحواذ أو الاندماج سواء إلى بنك الكويت المركزي أو هيئة أسواق المال أو الجهات الرسمية المعنية.

وأكد الناهض أن إدارة بيت التمويل الكويتي تثمن وتقدر تماما ثقة المساهمين وتلتزم بالواجب عليها لجهة الإفصاح للمساهمين والعامة في حال وجود أي تطورات حول هذا الشأن.