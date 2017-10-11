الجائزة تقديراً لجهود البنك في ابتكار وتطوير المنتجات المصرفية

حصد بنك الكويت الدولي تكريما جديدا يضاف إلى سجله الحافل بالإنجازات، وذلك بحصوله مؤخرا على جائزة «التميز في تطوير الخدمات المصرفية الإسلامية» من قبل اتحاد المصارف العربية، والتي جاءت تقديرا للجهود التي يبذلها في سبيل ابتكار وتطوير المنتجات المصرفية التي كان لها الأثر الكبير في تعزيز العمل المصرفي الإسلامي وخدمة المجتمع والعملاء على حد سواء.

ولقد مُنحت هذه الجائزة إلى الدولي، استنادا إلى دراسة الأداء العام ومطابقته مع المعايير المتبعة عربيا ودوليا، وهي الدراسة التي أجرتها إدارة البحوث في اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع جهات تحكيمية متخصصة في هذا المجال.

ولقد تسلم الجائزة نيابة عن البنك، محمد السقا، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي بالوكالة، وذلك خلال حفل عشاء أقيم في فندق فيرمونت عمان برعاية سمو الأميرة تغريد محمد المعظمة، والذي حضره رئيس مجلس إدارة البنك ورئيس الاتحاد، الشيخ محمد جراح الصباح، بالإضافة إلى الأمين العام للاتحاد، وسام فتوح، إلى جانب نخبة من المسؤولين والمختصين في القطاع المالي والمصرفي.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي، الشيخ محمد جراح الصباح، قائلا: إن الدولي قد نال هذه الجائزة بجدارة وذلك بعد أثبت خلال السنوات القليلة الماضية أنه يتقدم بخطوات واثقة نحو الأمام، كما أثبت أنه مؤسسة مصرفية تخدم المصالح الوطنية بالدرجة الأولى، وتأخذ على عاتقها تقديم الخدمات المصرفية الأكثر تطورا من أجل تلبية مختلف احتياجات العملاء من جهة وتنمية الاقتصاد المحلي من جهة أخرى.

ومن جانبه، أشار الأمين العام للاتحاد، وسام فتوح، إلى أن الاتحاد قرر منح جائزة «التميز في تطوير الخدمات المصرفية الإسلامية» إلى الدولي، نظرا لأنه يواصل مواكبة التطور والتغيير من خلال توفيره أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وأكثرها تطورا بالاستناد إلى أعلى المعايير العالمية.

كما قام البنك مؤخرا بإدخال عنصر التقدم التكنولوجي في خدماته من خلال تبنيه أحدث التقنيات في مجال الخدمات المصرفية، مثل إطلاقه الخدمة الهاتفية المرئية للهواتف الذكية الأولى من نوعها في الكويت، والتي تمكن العملاء من الاستمتاع بتجربة مصرفية مميزة عن طريق الخدمة المرئية.