أعلنت شركة بوبيان للبتروكيماويات أن فترة التجميع لأسهم المجموعة التعليمية القابضة بدأت اعتبارا من أمس الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 حتى 9 نوفمبر المقبل.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن التجميع سيتم مقابل سعر العرض المقدم 308 فلوس للسهم الواحد.

وأضافت أنه على المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم - خلال فترة التجميع - التوجه إلى مقر شركة الاستثمارات الوطنية بمنطقة الشرق، مبنى الخليجية، الدور العاشر، لتقديم نموذج قبول العرض وبرفقتهم كل المستندات المطلوبة.

كانت «تعليمية» ذكرت نهاية الأسبوع الماضي أن مجلس إدارة الشركة قال إن العرض المقدم من «بوبيان» بخصوص الاستحواذ الإلزامي على أسهم المجموعة، والبالغ 308 فلوس للسهم الواحد يعتبر «سعرا عادلا».

ووافقت هيئة أسواق المال الكويتية نهاية سبتمبر الماضي، على نشر مستند عرض الاستحواذ الإلزامي المقدم من «بوبيان» على جميع الأسهم المتبقية في «تعليمية» البالغة 46.2%.