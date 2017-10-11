رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بشكل طفيف، متوقعا أن يتسارع نمو إجمالي الناتج العالمي إلى 3.6% هذه السنة وإلى 3.7% السنة المقبلة أي بتحسن طفيف بـ 0.1 نقطة مقارنة مع التوقعات السابقة في يوليو، كما أعلن صندوق النقد الدولي في تقريره نصف السنوي حول الأوضاع الاقتصادية.

ورفع الصندوق توقعاته بشكل طفيف للنمو في الولايات المتحدة في 2017 و2018، مشيرا إلى أن هذا البلد يستفيد من «ظروف مالية مواتية جدا وشعور قوي بالثقة لدى المستهلكين والصناعيين».

ويتوقع أن يبلغ نمو أكبر اقتصاد في العالم 2.2% هذه السنة أي بارتفاع 0.1 نقطة عن توقعات يوليو، على أن يصل إلى 2.3% في 2018 أي بارتفاع 0.2 نقطة بحسب تقرير صندوق النقد الدولي.