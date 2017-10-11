أظهر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي أن من المتوقع أن ينكمش اقتصاد الكويت بنحو 2.1% في السنة المالية 2017.

وتوقع التقرير ان ينمو الاقتصاد الكويتي في 2018 بنحو 4.1% و3.2 % في 2022.



وبحسب التقرير من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم في أسعار المستهلكين في الكويت في السنة المالية 2017-2018 نسبة 2.7%.



توقع صندوق النقد الدولي تراجع النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى تأثير تراجع أسعار النفط على معدلات النمو في المنطقة.



وفي ضوء هذا التراجع، قال الصندوق إن معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام سينخفض إلى أكثر من النصف في 2017، ليبلغ 2.2 % بعدما وصل إلى 5.1 % العام الماضي.



في المقابل، توقع صندوق النقد أن يبلغ معدل النمو في الدول غير المصدرة للنفط 4.3 % هذا العام مقارنة بـ 3.6 % في 2016، إذ حققت دول مستوردة للنفط في المنطقة معدلات نمو جديدة، بينها مصر والمغرب والسودان.