ارتفع الذهب لأعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوع خلال تعاملات أمس مدعوما بالتوترات السياسية وهبوط الدولار ولكن التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام حدت من الاتجاه الصعودي.

وارتفع الذهب 0.3% في المعاملات الفورية إلى 1287.31 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوى منذ أواخر سبتمبر عند 1288.70 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وصعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر 0.4% إلى 1290 دولارا للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.6% إلى 17.04 دولارا للأوقية وكان المعدن سجل خلال الجلسة أعلى مستوى في أسبوعين عند 17.08 دولارا.

وارتفع البلاتين 0.7% إلى 917.75 دولارا للأوقية والبلاديوم 0.4% إلى 933 دولارا للأوقية.