كونا: أكد رئيس مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية للتكسير الهيدروجيني للنفط الكويتي الثقيل الباحث في مركز أبحاث البترول الكويتي د.حمزة البزاز أهمية المشروع في توفير منتجات نفطية عالية الجودة ما سيكون له مردود اقتصادي كبير للكويت.

جاء ذلك في تصريح للبزاز عقب الاجتماع الخامس الذي عقد أمس الثلاثاء بمركز أبحاث البترول بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية وشركة البترول الوطنية وشركة شيودا وكوبل استيل اليابانية ومركز البترول الياباني للنقاش حول تطبيقات ودراسة الجدوى الاقتصادية للتكسير الهيروجيني للنفط الكويتي.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى دراسة الجدوى الاقتصادية لتطبيق تكنولوجيا التكسير الهيدروجيني باستخدام مفاعل ذي عوالق صلبة على أساس نماذج يعتبرها قطاع النفط الكويتي مناسبة للاستثمار وحل المشاكل الهندسية للعملية قبل تسويقها وتطويرها.

وذكر أن تكنولوجيا التكسير الهيدروجيني ستعمل على استخلاص نفوط صناعية خفيفة ومنتجات نفطية ذات قيمة عالية لها مردود اقتصادي كبير في الأسواق العالمية.

وأوضح أن الاجتماع الذي سيستمر 3 أيام استعرض ما تم إنجازه في السنتين الماليتين السابقة والحالية والأنشطة البحثية التي ستنجز في المستقبل، لافتا إلى أن المشروع مدته ثلاثة أعوام بدأت منذ مطلع أبريل الماضي وستنتهي في 31 مارس 2019.