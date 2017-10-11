ارتفاع الصادرات الأميركية إلى مستويات قياسية بتسجيلها 1.98 مليون برميل يومياً

إجمالي صادرات الولايات المتحدة يفوق مستويات إنتاج نصف أعضاء «أوپيك»



أظهر التقرير الأسبوعي لصادرات النفط الأميركية الأخير، بلوغها مستوى قياسيا، حيث زادت بنحو 0.5 مليون برميل لتقترب من مليوني برميل يوميا، بسبب فوائض الخام الناتجة عن إغلاق مصافي الخليج الأميركي بفعل الإعصار «هارفي».

وأدت زيادة الصادرات إلى تراجع صافي الواردات إلى مستويات غير مسبوقة، فعادة يتراوح صافي الواردات الأسبوعية بين 6 و8 ملايين برميل يوميا، لكن في الثامن من سبتمبر انخفض إلى 5.7 ملايين برميل يوميا.

وفي منتصف الشهر الماضي تعافى صافي الواردات الأسبوعية قبل أن يرتد مجددا في نهاية الشهر إلى 5.2 ملايين برميل يوميا، وهو أدنى معدل أسبوعي على الإطلاق، بحسب تقرير لموقع «أويل بريس».

«نايمكس» يكتسب ميزة تنافسية

وبعد رفع حظر تصدير النفط الخام في الولايات المتحدة نهاية عام 2015، ارتفعت الصادرات بشكل تدريجي، قبل أن تبدأ في بلوغ مستويات كبيرة حقا في وقت سابق من هذا العام.

وخلال الصيف، بلغت صادرات الولايات المتحدة ما يزيد على مليون برميل يوميا خلال بعض الأسابيع، لكنها في أغلب الأوقات كانت دون هذا المستوى قليلا، قبل أن يوقف إعصار «هارفي» هذه الديناميكية.

وتسبب الإعصار في تعطل أعمال التكرير وتراكم براميل النفط المخصصة للمصافي الضخمة على طول ساحل الخليج، والتي لم تتمكن من معالجة الخام طوال أسبوعين تقريبا بفعل الاضطرابات المصاحبة لـ «هارفي»، وبالتالي وجهت الفوائض للتصدير.

وتلقت الصادرات دعما آخر بفضل فرق التسعير بين خامي «برنت» و«نايمكس»، وبعدما اختفى التفاوت بين الخامين المعياريين إلى حد كبير منذ بدء تصدير النفط الأميركي قبل عامين، عاد ليتسع بشكل حاد بعد «هارفي».

ووصل الفارق لنحو 6 دولارات للبرميل، ما يجعل من الصعب على مصافي التكرير في جميع أنحاء العالم إيجاد خام أرخص مما تصدره الولايات المتحدة.

مستويات غير مستدامة

نتيجة ما سبق، ارتفعت الصادرات الأميركية في الأسابيع الأخيرة إلى مستويات قياسية بتسجيلها 1.98 مليون برميل يوميا خلال آخر أسبوع من سبتمبر.

وهذا يضع الصادرات النفطية الأميركية على قدم المساواة مع فنزويلا، عضو «أوپيك» الذي يملك أكبر احتياطي نفطي في العالم، كما يجعل إجمالي صادرات الولايات المتحدة يفوق مستويات إنتاج نصف أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط.

بطبيعة الحال، لن تكون الولايات المتحدة قادرة على تصدير هذه الكميات لفترة طويلة، فبحسب نائب رئيس «تيرنر ماسون» لاستشارات الطاقة «جون أويرز»، فإن الصادرات الأميركية قريبة من مستوى الذروة.

ويرى «أويرز» أيضا أن الارتفاع الأخير في الصادرات هو مجرد ظاهرة مؤقتة من شأنها أن تتبدد مع ارتفاع إنتاج مصافي ساحل الخليج الرئيسية وبلوغها مستوى الإنتاج الأقصى.

تجدد المخاوف ينعش الصادرات

وقد يستغرق الأمر وقتا أطول بعض الشيء لتتقلص الفجوة بين أسعار الخامين المعيارين، علما بأن الأنباء المتواترة عن تجدد العواصف والأعاصير التي قد تضرب ساحل الخليج مثل العاصفة «نيت» تؤدي إلى تباطؤ حدوث ذلك.

وتسببت العاصفة «نيت» بالفعل في تعطيل نحو 15% أو ما يقدر بحوالي 254 ألف برميل يوميا من إنتاج خليج المكسيك الأميركي قبيل وصولها.

لكن بعض المصافي شهدت اضطرابات لأسباب مختلفة، وقالت «رويترز» إن «شل» خفضت إنتاج مصفاة «نوركو» البالغ 256 ألف برميل يوميا، فيما تدرس «فيليبس 66» إغلاق مصفاة «ألاينس» التي يبلغ إنتاجها اليومي 250 ألف برميل.

ومن المحتمل أن تكون هذه الاضطرابات مؤقتة، لكن الفارق بين خامي «برنت» و«نايمكس» الذي تزايد مؤخرا بفعل الإعصار، سيظل داعما لتصدير الخام الأميركي لبضعة أسابيع أخرى.