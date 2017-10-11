استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء، عند مستوى 0.302 دينار، فيما ارتفع اليورو إلى مستوى 0.356 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم امس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني، إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى 0.398 دينار، كما ارتفع الفرنك السويسري إلى مستوى 0.309 دينار وبقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.

وواصل الدولار الأميركي خسائره السابقة مقابل نظرائه الرئيسيين الآخرين خلال تداولات امس الثلاثاء في الولايات المتحدة وذلك بسبب استمرار سيطرة عدد من المخاوف الجيوسياسية على معنويات السوق في غياب التقارير الاقتصادية الأميركية الرئيسية.