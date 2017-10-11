

اعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في العاصمة الاماراتية ابوظبي اليوم اتخاذ جملة من التدابير والاجراءات الهادفة الى تمكين المستثمر السعودي الذي يرغب في اقامة مشاريع استثمارية بالامارة.

جاء ذلك في الملتقى الاماراتي السعودي للاعمال بابوظبي وقال فيه رئيس دائرة التنمية الاقتصادية سيف الهاجري ان من بين تلك الاجراءات شمول المستثمر السعودي بجميع التسهيلات والاعفاءات التي تتضمنها مبادرة (تاجر ابوظبي) ومبادرة (رواد الصناعة).

واضاف الهاجري ان التسهيلات المقدمة تتضمن الغاء شرط عقد الايجار واعفاء المستثمر السعودي من رسوم اشتراكات غرفة ابوظبي وتوفير 100 ألف متر مربع للمستثمرين السعوديين لفترة سماح ايجارية مدتها ثلاث سنوات للأراضي التابعة للمؤسسة العلية للمناطق الاقتصادية المتخصصة.

واضاف ان موانيء ابوظبي ستقدم للمستثمر السعودي حوافز استثمارية عدة في مدينة خليفة الصناعية (كيزاد) بما في ذلك خصومات تصل الى 15 في المئة من قيمة ايجار المخازن والأراضي الصناعية والمكاتب ومحطات العمل.

واشاد الهاجري بالجهود الحثيثة لمجلس التنسيق الاماراتي السعودي الذي وصفه بأنه "يمثل نموذجا استثنائيا للتعاون الجاد" وتفعيل اواصره مشيرا الى ان هذا الملتقى تبلورت فكرته نتيجة سلسلة من اللقاءات المشتركة بين البلدين.

وشمل الملتقى الذي اقيم ليوم واحد ثلاث جلسات عمل تناولت خطط التحول الوطني في ظل رؤيتي (الامارات 2021) و(السعودية 2030) والتكامل الصناعي ودور المرأة في الاقتصاد.

وبحث الملتقى سبل تعزيز التعاون في ثمانية قطاعات حيوية تشمل الصناعة والسياحة والنفط والطيران والتشييد والبناء والخدمات المالية والمواد الغذائية والذهب والحلي والادوية والمعدات الطبية.