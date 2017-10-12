استقبل البنك التجاري الكويتي أحد الفائزين في السحب الأخير الذي أجراه البنك مؤخرا وأعلن خلاله عن الفائزين في حملة «رحلة العمر مع التجاري».

وكان الحظ حليف المبارك سالم الحسن الذي قام بزيارة البنك لاستلام جائزته والتي كانت عبارة عن رحلة بحرية مدفوعة التكاليف وتشمل أيضا السفر بالطائرة على درجة رجال الأعمال، مع الإقامة في فندق خمس نجوم قبل الالتحاق بالرحلة البحرية، كما يستطيع الفائز اصطحاب مرافق معه في هذه الرحلة.

وبهذه المناسبة، رحبت لينا درويش مساعد مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، بالفائز سعيد الحظ مقدمة له الجائزة، حيث أعرب عن سعادته بفوزه بهذه الجائزة التي أدخلت الفرحة والسرور على قلبه معربا عن رضاه التام عن الخدمات المقدمة من البنك والتعامل المميز الذي يحظى به عملاء التجاري من قبل الموظفين.

وكشفت درويش عن انتهاء حملة «رحلة العمر مع التجاري» والتي جاءت في إطار حرص البنك على مكافأة عملائه من حملة البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع، وبالتعاون مع شركة رويال كاريبيان التي تشتهر بتنظيم أفضل الرحلات البحرية على متن أكبر سفينة سياحية في العالم، متمنية رحلة بحرية آمنة وسعيدة لكل الفائزين بجوائز هذه الحملة.

وتابعت درويش مبينة أن التجاري ما زال بجعبته العديد من الحملات التسويقية والبرامج الترويجية التي سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب والموجهة لمكافأة شرائح العملاء كافة وكذلك عملاء بطاقات الائتمان، تلك البطاقات التي تعد الشريك الأمثل في الحال والترحال لما تتمتع به من مزايا عديدة كتأمين السفر المجاني الممنوح لحامليها، بالإضافة إلى خدمة المساعد الشخصي داخل وخارج الكويت، وبرنامج عروض التجاري الذي يقدم خصومات رائعة لدى العديد من المطاعم وأماكن التسوق المعروفة، حرصا من البنك على تقديم أفضل العروض لعملائه، تقــديرا لهــــم على ثقتهــــم الدائمـــة في التعامل مع البنك واختياره كمصدر لخدماتهم المصرفية.