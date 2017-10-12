سيتم الإعلان عن الفائزين بالسحب ربع السنوي لـ «الجوهرة» وحملة «استرجع قيمة مشترياتك نقداً»

ينظم بنك الكويت الوطني مهرجان السحب الكبير السنوي في منطقة «غراند أفنيو» بمجمع الأفنيوز يوم غد الجمعة الموافق 13 أكتوبر، عند الساعة الرابعة والنصف عصرا، حيث سيكشف خلاله عن الفائزين بأكبر حملاته لهذا العام.

وسيعلن البنك خلال هذا المهرجان عن أسم الفائز في السحب ربع السنوي لحساب «الجوهرة» بمبلغ 250 ألف دينار وهي الجائزة الأكبر التي يقدمها هذا الحساب، كما سيتم الإعلان عن أسماء 10 رابحين بجائزة استرداد قيمة المشتريات لمدة سنة مع بطاقات الوطني وذلك ضمن الحملة الصيفية «استرجع قيمة مشترياتك نقدا».

ويتخلل المهرجان العديد من المفاجآت والعروض والأنشطــــة الترفيهية، والمسابقات المخصصـــة للحضور والمشاركين، لاسيما الأطفال الذين سيتمتعون بمشاهدة شخصيات كيدزانيا المحببة لديهم، كما سيقدم المهرجان العديد من العروض التفاعلية والموسيقيـــــة والاستعراضية المسلية.

ودأب بنك الكويت الوطني على تنظيم هذا الحدث السنوي للاحتفال بعملائه الفائزين في أكبر حملاته على مدار العام، تأكيدا للتواصل الدائم معهم، والبقاء كخيار أول لهم من خلال ما يوفره من خدمات ومنتجات.

ويتيح حساب الجوهرة إمكانية فتح الحساب لأي عميل والحصول على فرص للفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 250 ألف دينار، ويدخل عملاء الجوهرة تلقائيا في السحب على جوائز بقيمة 5000 دينار أسبوعيا و125 ألف دينار شهريا والجائزة الكبرى بقيمة 250 ألف دينار ربع سنويا، حيث ان كل 50 دينارا تقوم بإيداعها في حساب الجوهرة تمنحك فرصة لتكون سعيد الحظ التالي.

علما أن الحد الأدنى لفتح الحساب هو 400 دينار والحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن الاحتفاظ به في الحساب هو 500 دينار، وفي حال عدم قيام العميل بعملية سحب نقدي أو تحويل من حساب الجوهرة خلال الفترة المطلوبة، تضاعف فرص الفوز مقابل كل 50 دينارا في الحساب.

ويحصل العملاء من خلال حملة «استرجع قيمة مشترياتك نقدا» على فرصة للفوز في السحب مقابل كل دينار يتم إنفاقه باستخدام بطاقات الوطني الائتمانية وبطاقات الدفع المسبق داخل الكويت، فيما ستتضاعف فرص الفوز إلى ثلاث فرص باستخدام بطاقات الوطني الائتمانية وبطاقات الدفع المسبق إلى جانب بطاقة السحب الآلي خارج الكويت أو عبر مواقع الإنترنت الدولية.

وتمتاز بطاقات الوطني الائتمانية بتغطية واسعة على النطاق العالمي وتعتبر الوسيلة الأكثر أمانا وسهولة لسداد قيمة المشتريات في الوقت الذي تتيح فيه لحامليها الاستفادة من العديد من المزايا والخصومات والمكافآت المميزة.