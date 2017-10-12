جائزة لكزس للتصميم توفر منصة فريدة للمواهب الإبداعية الصاعدة

أعلنت شركة لكزس إنترناشيونال عن انضمام السير ديفيد أدجاي، المهندس المعماري الشهير صاحب الرؤية الإبداعية، إلى أعضاء لجنة تحكيم نسخة العام 2018 من «جائزة لكزس للتصميم»، المسابقة العالمية المرموقة التي تهدف إلى اكتشاف وصقل جيل جديد من المواهب الواعدة.

وباعتباره أحد أكثر المهندسين المعماريين تأثيرا في جيله، يشكل أدجاي إضافة حقيقية إلى لجنة التحكيم العالمية المستوى، والتي انضم إليها مؤخرا المهندس المعماري المبدع شيغيرو بان.

وخلال «جائزة لكزس للتصميم»، سيقوم السير ديفيد أدجاي وأعضاء لجنة التحكيم الآخرين باكتشاف الجيل الصاعد من المبدعين والمصممين العالميين وتقييم أعمالهم.

وفي كل عام، تستقطب هذه الجائزة الآلاف من المواهب الإبداعية الناشئة من شتى أنحاء العالم، حيث تتاح لهم فرصة العمل تحت إشراف مستشاري تصميم ومهندسين معماريين عالميين، والحصول على تمويل لإنتاج نماذجهم الأولية، بالإضافة إلى فرصة عرض أعمالهم في جناح لكزس خلال أسبوع ميلانو للتصميم.

وسيقوم السير أدجاي وبقية أعضاء لجنة التحكيم باختيار المتسابقين الـ 12 النهائيين الذين ينجحون في تجسيد موضوع هذا العام وهو «التناغم»، إلى جانب عكس فلسفة علامة لكزس التجارية المتمثلة في «قدرة التصميم على جعل العالم مكانا أفضل».

وسيقوم السير أدجاي بالإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى برفقة زملائه في لجنة التحكيم خلال أسبوع ميلانو للتصميم 2018.

وبهذه المناسبة، قال السير ديفيد أدجاي: توفر جائزة لكزس للتصميم منصة فريدة للمواهب الإبداعية الصاعدة في مجال التصميم من جميع أنحاء العالم للمساعدة على صياغة مستقبل مشرق أكثر شمولا.

ويشرفني أن أكون جزءا من هذه اللجنة المرموقة التي تساعد على تمكين هذه المواهب. كما أن لموضوع هذا العام وقعا خاصا في نفسي.

ونحن إذ نبحث في تحديات القرن الحادي والعشرين، فإن تبادل الرؤى والتفكير بشكل تعاوني وعبر مختلف التخصصات بات الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى.

من جانبه، قال تاكايوكي يوشيتسوغو الممثل الرئيسي للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نحن مسرورون بانضمام السير ديفيد أدجاي إلى لجنة التحكيم في ‏«جائزة لكزس للتصميم» ‏البارزة.

نحن في لكزس نؤمن بقدرة الإبداع على تغيير العالم وبناء مستقبل أفضل للجميع.

وتتيح لنا «جائزة لكزس للتصميم» تأكيد هذا النهج ومواصلة شغفنا لابتكار تجارب استثنائية.

وتعمل لكزس من خلال هذه الجائزة على دعم الجيل القادم من المصممين الموهوبين والمبدعين عن طريق منحهم فرصة استكشاف آفاق مخيلاتهم وترجمة أفكارهم التصميمية على أرض الواقع، فضلا عن العمل مع نخبة من أبرز الأسماء من المصممين والمبدعين ذات الشهرة العالمية لعرض أعمالهم أمام العالم.

وأود أن أتوجه بالشكر لعملائنا ومشجعينا الكرام الذين يستمرون في دعم مساعينا ومساعدتنا على الترويج لفلسفة لكزس الإبداعية في جميع أنحاء العالم».

يذكر أن السير ديفيد أدجاي، المهندس المعماري الغاني - البريطاني والذي تم اختياره من أكثر 100 شخصية تأثيرا في العالم ضمن قائمة مجلة «تايم» الأميركية، قد حصل على لقب فارس في العام 2017، وذلك نظيرا لخدماته ومساهماته في مجال الهندسة المعمارية.

وكان قبل ذلك قد تلقى ميدالية بانيراي لندن للتصميم المرموقة في عام 2016.

ومن ضمن إنجازاته الأخيرة، قام السير أدجاي بتصميم المتحف الوطني لتاريخ وثقافة الأميركيين الأفارقة، والذي يقع في «ذا ناشيونال مول» في واشنطن العاصمة وتديره مؤسسة سميثسونيان الأميركية للأبحاث ويضم زخارف من منحوتة الـ «يوروبا» النيجيرية.

وسيتم الإعلان عن الأعمال الـ 12 النهائية في شهر يناير 2018، بينما سيعلن عن اسم الفائز بالجائزة الكبرى خلال أسبوع ميلانو للتصميم بتاريخ 16 أبريل 2018.