البرنامج عرّف موظفي البنك على حلول VISA لتعزيز تجربة المدفوعات الرقمية

نظم بيت التمويل الكويتي (بيتك) بالتعاون مع كلية فيزا لإدارة الأعمال Visa Business School برنامجا تدريبيا احترافيا عن «تعزيز ادارة البطاقات» مصمما خصيصا لموظفي البنك للتعرف على حلول VISA في تعزيز تجربة المدفوعات الرقمية.

ويأتي البرنامج الذي استمر لمدة 3 ايام، ضمن اطار سياسة «بيتك» في تطوير موارده البشرية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتعزيز جهودهم للاستمرار في رفع مؤشرات اداء «بيتك» في مختلف الانشطة والاعمال.

مواضيع متنوعة

وتناول البرنامج مواضيع متنوعة تركزت في حلول الدفع في الخدمات المالية، ودور البطاقات في العمليات المصرفية للافراد، واساسيات الاصدار، ونموذج العمل في دورة حياة المعاملات، ومخاطــــر البطاقـــــات الائتمانية، ومخاطر الاحتيال الالكتروني، وادارة الاداء، واساليب تحفيز العملاء على استخدام بطاقاتهم المصرفية سواء كانت سحبا آليا او ائتمانية، واساليب جديدة في تحقيق الربحية من البطاقات المصرفية، وادارة سلوك العملاء، بالاضافة الى التعرف على آخر التطورات في صناعة البطاقات المصرفية.

ويهدف البرنامج الى تعزيز نمو الاعمال في مجال البطاقات المصرفية والذي لا يمكن ان يتم دون جهود الموظفين وفهمهم العميق والمتقدم لصناعة البطاقات المصرفية، وتطوير الحلول والمنتجات والخدمـــــات المصرفية المتعلقة بهذه المجال، بما يوفر احتياجات العملاء والسوق ويمهد لابتكار منتجات مصرفية مبتكرة ومصممة بطريقة عصرية تماشيا مع ركائز العمل المصرفي الحديث.

حلول VISA الرقمية

ويتيح البرنامج للموظفين التعرف على حلول VISA الرقمية وآخر التطورات والادوات المستخدمة في المدفوعات الرقمية السريعة والآمنة عبر الانترنت ومن خلال التطبيقات.

وحضر البرنامج باقة متنوعة من الموظفين في ادارات مختلفة شملت ادارة البطاقات، وادارة الاستراتيجية والعلاقات المؤسسية، وادارة الخدمات المصرفية للافراد، والبيع المباشر، وادارة الخدمات المالية الخاصة وذلك على مستوى المجموعة من تركيا والبحرين وماليزيا.

وقدم البرنامج التدريبي الذي شهد تفاعلا كبيرا من المتدربين، المحاضر العالمي بيتر هول الحائـــز العـــديد من الشهادات الاحترافية الدولية والذي يتمتع بخبرة واسعة تمتد لأكثر من 40 عاما في مجال البطاقــات المصرفية.

ويحرص «بيتك» بشكل دائم وبأسلوب متطور على دعم موارده البشرية وتعزيز امكانياتهم ورفع كفاءاتهم بما ينعكس ايجابيا على تطوير الاداء والخدمات والمنتجات ويحافظ على ريادة «بيتك» العالمية في صناعة الصيرفة الاسلامية.