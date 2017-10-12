عقدت اللجنة الكويتية ـ اليابانية لاصحاب الاعمال اجتماعها السنوي الواحد والعشرين أمس، وذلك في مبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت، حيث ترأس الاجتماع رئيس الجانب الكويتي للجنة طارق المطوع، بمشاركة رئيس الجانب الياباني هيروشي سايتو، وذلك تحت رعاية المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر، بحضور تاكاشي اشيكي - السفير الياباني لدى الكويت، وتشينيشي كيهارا ـ مدير قطاع الشرق الأوسط وافريقيا لدى مكتب السياسة التجارية في وزارة الاقتصاد والصناعة اليابانية.



وشاركت في هذا الاجتماع عدة جهات من الجانبين الكويتي والياباني مقدمين أوراق عمل، فمن الكويت شارك ممثلو هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ عبدالله صباح الصباح – رئيس ادارة النافذة الواحدة، الذي قدم ورقة عمل خاصة بحوافز الاستثمار المباشر في الكويت، ومن هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص م.نايف سليمان الحداد ـ رئيس ادارة البحوث والتخطيط الاستراتيجي، مقدما ورقة عمل خاصة بآخر مستجدات مشاريع البنية التحتية بالبلاد، ومن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشعل الوزان ـ نائب رئيس مجلس الادارة، الذي قدم ورقة عمل عن التعاون في مجال مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع، م.عبدالله الجدعان ـ رئيس ادارة الاختراعات والبحوث، قدم ورقة عمل عن منح براءة الاختراع للمشاريع الكويتية، ومن المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.ناصر خريبط ـ نائب رئيس ادارة التخطيط والتصميم، الذي شرح آخر التحديثات الخاصة بمشاريع الاسكان بالدولة، ومن هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات محمد جاسم التورة ـ رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات قدم ورقة عمل عن تطوير تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بالدولة، ومن معهد الكويت للأبحاث العلمية د. سميرة عمر ـ رئيس المعهد، ود.منصور أحمد ـ مدير برنامج تكنولوجيا تحلية المياه الذين تحدثوا عن التعاون في مجال مصادر المياه والتعاون في مجال الطاقة المتجددة، كما تحدث نمر كنفاني اقتصادي أول من بنك الكويت الوطني عن النظرة الاقتصادية المستقبلية للكويت.



ومن الجانب الياباني شارك معهد ميزوهو للأبحاث، ممثلا بالاقتصادي الأول في مكتب المعهد بلندن - المملكة المتحدة، باسو ياما موتو، الذي تحدث عن النظرة المستقبلية للاقتصاد الياباني، ومن شركة ميتسوبيشي هيتاشي لأنظمة الطاقة، جونجي ياماجوتشي ـ المدير العام في مكتب الشركة في دبي ـ الامارات العربية المتحدة، الذي قدم ورقة عمل عن الحاجة الملحة لتشغيل أنظمة الكهرباء والوقود، ومن مؤسسة جي أف أي للهندسة (JFE) نوبوهيكو ايواتا ـ نائب المدير العام في مكتب المؤسسة بالسعودية ألقى كلمة عن التناضح المباشر في تكنولوجيا تحلية المياه، ومن شركة تويوبو هيديهيكو ساكورالي ـ ادارة تطوير غشاء الأعمال، قدم ورقة عمل عن تطبيقات التناضح المباشر للألياف المجوفة والأغشية، ومن منظمة الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الصناعية (NEDO)، نوبوهيكو كوسونوس مدير عام ادارة المجتمعات الذكية تحدث عن مشاريع الشركة الخاصة بالمجتمعات الذكية، ومن منظمة اليابان للتجارة العالمية (MEN) ناوكي تانابي المدير العام لمكتب المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط الكائن في دبي، تحدث عن ورش عمل التعريف ببيئة الأعمال اليابانية ـ الكويتية.



كما سيتضمن برنامج زيارة هيروشي سايتو لقاء عدد من المسؤولين بالدولة، على رأسهم هند الصبيح ـ وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، والشيخ طلال العذبي وكيل وزارة النفط بالوكالة وعبدالعزيز ابراهيم الملا ـ مدير ادارة الدين العام لدى وزارة المالية.