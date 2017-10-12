أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «KIPIC» أنه سيتم البدء في تصدير المشتقات النفطية من مجمع الزور النفطي في ديسمبر 2019، لافتة إلى أنه سيتم الانتهاء من الأنابيب الغاطسة المخصصة لتصدير تلك المشتقات النفطية في مشروع مصفاة الزور منتصف الشهر الجاري حيث تم إنجاز 80% من أعمال هذه الأنابيب التي تشمل عملية اللحام وانزالها للمياه.

بدوره قال الرئيس التنفيذي لـ «كيبيك» هاشم هاشم في أعقاب جولة ميدانية بحرية لإدارة الشركة في موقع عمل تلك الأنابيب، «المشروع يسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة وأود أن أشيد بالجهد الذي تقوم به إدارة المشروع والمقاول المنوط به تنفيذه».

وزاد: «الأنابيب الغاطسة التي ستصدر بها المشتقات في مراحلها النهائية ستكون جاهزة في منتصف الشهر الجاري في الحزمة الخامسة وهذا إنجاز جيد في مراحل المشروع».

وأضاف: «قمنا بزيارة مهمة وجيدة في الحزمة المخصصة لتصدير المشتقات النفطية لتفقد سير العمل في هذه المرحلة المهمة من مراحل المشروع من أجل تفقد سير العمل لمتابعة تقدم سير المشروع والتأكد من إجراءات الأمن والسلامة».

وشدد على أن مرافق تصدير المشتقات البترولية سيكون لها دور كبير في تشغيل المصفاة.

إلى ذلك قال نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة الزور حاتم العوضي «هذه الزيارة التفقدية تهدف للتأكد من اجراءات الأمن والنظر في تطور المشروع الذي تم انجاز 80% منه، وسيتم الانتهاء منه في منتصف أكتوبر».

وتابع: «تمت مقابلة القائمين على هذا المشروع الذي بدأ العمل فيه في يوليو الماضي، وتمت زيارة المصنع (وهو عبارة عن سفينة موجودة في المياه) والذي تتم فيه عملية لحام الأنابيب وتجهيزها وإنزالها تحت المياه وهي عملية معقدة تشمل ست مراحل تم تنفيذها بإتقان».

من جانبه قال مدير مجموعة المشاريع الكبرى (مصفاة الزور) خالد العوضي ان «انجاز هذه الأنابيب يعد احدى العلامات البارزة في مشروع مصفاة الزور»، لافتا إلى أن «هذه الأنابيب التي يتم تركيبها في قاع المياه والتي ستصل بين المصفاة والجزيرة الصناعية ستمتد لمسافة 17 كيلو مترا مربعا».

وتابع: «هذه العملية تشمل انزال 7500 قطعة من الأنابيب التي يبلغ طول كل قطعة منها 12 مترا، ونحن أمام إنجاز تم بدون حوادث».