إن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول انتخابات مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي وما نسب إلى الأمانة العامة للأوقاف من تصريحات لبعض المحللين والمتابعين لموضوع نتائج تلك الانتخابات بأنها قامت بالتصويت لممثلي القطاع الخاص قد جانبه الصواب ولا يمت للحقيقة بصلة.

وفي ضوء ما تقدم فإن الأمانة العامة للأوقاف تود تبيان الحقائق التالية لتصحيح ما ورد في الوسائل المشار إليها أعلاه وذلك على النحو التالي:

٭ أولا: يبلغ عدد أسهم الأمانة العامة للأوقاف 382 مليون سهم وبنسبة تبلغ 7.3% كما هو مفصح عنه لدى سوق الكويت للأوراق المالية، وحيث إن هذه النسبة لا تؤهل الأمانة العامة للأوقاف لتعيين ممثل لها في مجلس الإدارة قد تم ترشيح ممثل لها في الجمعية العمومية للبنك المذكور.

٭ ثانيا: قام ممثل الأمانة العامة بالتصويت لمرشح الأمانة العامة للأوقاف فقط، وبعدد الأصوات المشار اليها أعلاه والبالغ 382 مليون سهم وهذا مثبت في بطاقات التصويت المودعة لدى وزارة التجارة.

٭ ثالثا: حصل مرشح الأمانة العامة للأوقاف على عدد أصوات يعادل 583 مليون سهم أي ان مرشح الأمانة قد حصل على 201 مليون صوت بالزيادة عن حصة الأمانة، الأمر الذي يتبين معه أن المرشح المذكور قد حصل على أسهم من مساهمي القطاع الخاص وليس العكس حسب ما وقع فيه البعض من لبس.

تأمل الأمانة ان يكون فيما تقدم توضيحا للبس الذي وقع فيه البعض حول تصويت الأمانة العامة للأوقاف في انتخابات مجلس إدارة بيت التمويل الأخيرة.