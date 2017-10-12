أعلنت مجموعة QNB، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2017، والتي تعتبر الأعلى في تاريخ المجموعة، حيث حققت المجموعة أرباحا صافية بلغت 10.3 مليارات ريال قطري، بنمو 6% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وقد ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 11% منذ 30 سبتمبر 2016 ليصل إلى 792 مليار ريال، وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة، وتمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 14% لتصل إلى 579 مليار ريال.

كما زادت المجموعة مختلف مصادر التمويل، حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 15% منذ 30 سبتمبر 2016 لتصل إلى 574 مليار ريال، وقد بلغت نسبة القروض إلى الودائع 100.8% مقارنة مع 101.3% في سبتمبر 2016، ما يعكس نجاح البنك في تنمية الودائع وزيادة نسب السيولة، وذلك انسجاما مع تعليمات مصرف قطر المركزي.

كما حافظ البنك على معدل القروض غير المنتظمة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1.8%، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي يعكس جودة محفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية.

كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات، حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 111% بنهاية الربع الثالث من 2017.

وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات إلى تحسن نسبة الكفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) لتصل 29% مقارنة مع 30.1% في سبتمبر 2016. وتعتبر هذه النسبة من بين أفضل النسب على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة.