نظم معهد الدراسات المصرفية أول من أمس حفل تخرج لمتدربي الدفعة الخامسة من برنامج «توظيف وتدريب الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي»، وذلك برعاية محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارة المعهد د.محمد الهاشل.

وقد حضر الحفل نخبة من القياديين والمديرين من القطاع المصرفي، والشخصيات العامة، وكذلك ممثلون عن بعض السفارات الأجنبية، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريب والتعليم وأولياء أمور الخريجين.

وفي هذا السياق، قدم المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية د.يعقوب الرفاعي، شرحا لطبيعة هذا البرنامج التدريبي، موضحا أن هذا البرنامج ما هو إلا مشروع وطني لخدمة أبناء الكويت ونموذج للاستثمار في الموارد البشرية وتعزيز الكفاءات الوطنية، يهدف إلى توظيف وتدريب الكوادر الكويتية بما يؤهلهم لتحقيق التقدم في مساراتهم المهنية، ليكونوا إحدى الدعائم الرئيسية في التنمية للكويت.

وتقدم الرفاعي بالشكر إلى محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل على دعمه المستمر لأنشطة المعهد بصفة عامة، وعلى مبادرة البنك المركزي بتنفيذ هذا البرنامج بصفة خاصة سنويا وبنجاح.

من جانبه، هنأ مدير إدارة التدريب بمعهد الدراسات المصرفية ديسموند نيلسون، الخريجين وتمنى لهم التوفيق والنجاح، وأشاد بالتزامهم خلال فترة التدريب والجهد المبذول منهم لتحقيق النجاح، حيث حثهم على العمل والمثابرة لتحقيق التميز في الأداء، وخاطبهم قائلا: «لكي تكونوا قادة متميزين، عليكم بالتفكير خارج النطاق المتعارف عليه، والتغلب على الصعاب للوصول إلى المكان الذي تطمحون لأن تكونوا فيه، وعدم الرضا بما أنتم عليه الآن، وليكن حافزكم في ذلك الرغبة في العمل، والنجاح لتحقيق التميز».