تماشيا مع رغبه صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد ، تم اطلاق مجله ستارت اب " startups magazine " لريادة الاعمال الاولي في الكويت ، حيث كشفت المؤسس والمدير التنفيذي للمجلة ايمان العبدالغني عن اول منصة اعلاميه اقتصادية وحاضنة وداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتكون النافذة التي تنطلق من خلالها المشروعات الصغيرة ورواد الاعمال من مبتكرين وكتاب وافكار قابله للتنفيذ.

واشارت العبدالغني خلال مؤتمر صحفي عقد امس بحضور العديد من المبادرين واصحاب المشروعات والصحافيين الي ان ريادة الاعمال اليوم أصبحت ثقافة ذات تأثير اقتصادي ومتنامي للدول في العالم بأسره وتدعم الحكومات فضلا عن انها احد الأعمدة الاساسية للاقتصاد العالمي وهي التي تساهم في تنميه الصناعات الكبيره من خلال توفير احتياجاتهم ، فضلا عن ان المجله سوف تساهم في طرح معوقاتهم وانجازاتهم يشكل دوري وتماشيا مع رغبة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد في ان تكون الكويت مركزا ماليا من خلال سواعد الشباب الذي يساهم في تنميه المشروعات الصغيرة ودفع عجلة الاقتصاد وتشجيع الشباب على العمل الحر لاسيما ان دعم المشاريع يحتاج لجهود كل الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص.

واضافت العبدالغني ان اطلاق منصة إعلامية متخصصه تساهم في طرح الافكار لمجتمع ريادة الاعمال في الكويت من خلال استضافة المبدعين الذين يمتلكون الأفكار ولديهم معرفة كبيره ومتميزة بالتكنولوجيا فضلا عن الترويج لتلك المشاريع المبدعه لتعزيزقدرتهم علي التنافسية واعطائهم ميزة مستحقه لتوسيع مجالات اعمالهم والتعرف علي مبتكراتهم لجعل الكويت في مصاف العالم.

واشارت الي ان هذه المنصه الاعلاميه سوف تكون مصدرا للإلهام والابتكار والتواصل بين المبادرين والمستثمرين ودعم الشركات الناشئة من خلال النشر بالمجلة فضلا عن زيادة وتوسيع قائمه المعارض والمؤتمرات والدورات التي توفر اهم الحلول والأخبار الاقتصاديه المبتكرة التي تخص ريادة الاعمال وتطمح العبد الغني ان تمتد تلك المنصة الاعلاميه الى دور الممول والحاضن لتلك المشاريع في المستقبل.

وفي الختام اكدت ان مجلة ستارت اب ستكون الاطلاله الحقيقه علي مجمع ريادة الاعمال وسوف توزع بالمجان في جميع انحاء الكويت والخليج والعالم العربي كما توجهت بالشكر لكل الداعمين وفريق العمل من الشباب الطامحين للتقدم والنمو والحارصين علي تنميه الاقتصاد في بلادهم وللإعلان أو الدعم.