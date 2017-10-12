البنوك الكويتية تزيد استثماراتها في التحول الرقمي ودمج التكنولوجيا في عملها

96 % من سكان الكويت يتمتعون بخبرة في منصات التسوق الرقمي محمود فاروق

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة «عرب نت» عمر كريستيدس إن 96% من سكان الكويت يتمتعون بخبرة في قطاع التسوق الالكتروني، مبينا ان الكويت اصبحت تحتل المراكز الاولى عالميا في التسوق عبر الانترنت.

وكشف كريستيدس في مقابلة خاصة مع «الأنباء» عن حجم تسوق الكويتيين من خلال شبكة الانترنت التي وصلت إلى 1.6 مليار دولار بنهاية العام الماضي، متوقعا ان تتضاعف هذه القيمة خلال العامين المقبلين.

وبخصوص مدى استثمار البنوك الكويتية في التكنولوجيا، قال ان قطاع المصارف الكويتي اصبح ينفق مليارات الدولارات في سبيل تحقيق اعلى مستويات الامان لأنظمته المصرفية من ناحية ولتلبية احتياجات ومتطلبات العملاء فيما يخص تكنولوجيا الخدمات المصرفية من ناحية اخرى.

وأضاف ان البنوك اصبحت تستخدم تقنيات جديدة لمواكبة التغيرات العالمية في قطاع الخدمات التكنولوجية ومنها تقنية التكنولوجيا المالية fintech التي ستغير طريقة تعامل المصارف مع عملائها خلال السنوات المقبلة، حيث تعتبر ابتكار حديث في مجال الخدمات المالية، وبشكل أكثر تحديدا فهي تقنية تستخدم التكنولوجيا لمنافسة الأنظمة المالية التقليدية الحالية.

وحول توقعاته بشأن مستقبل التكنولوجيا الرقمية قال «المستقبل الرقمي واعد جدا»، حيث نشهد اليوم استثمار كبرى المؤسسات والبنوك في الخدمات الرقمية بالمليارات وغيرها من التقنيات، وفيما يلي التفاصيل:

ما الجديد لديكم في قطاع الأعمال الرقمية؟

٭ قطاع الأعمال الرقمية يشهد تطورا سريعا خاصة في الكويت لذا نحن متحمسون للسوق الكويتي لأسباب مختلفة. لقد شهدنا بعض قصص نجاح المشاريع الريادية التي خرجت من الكويت، بما في ذلك «طلبات دوت كوم»، أكبر اكتساب في المنطقة حتى الآن، ومختبرات لامبا، التي حققت نجاحا هائلا مع منافسيها.

وهناك اهتمام حكومي استراتيجي بدعم النظام الإيكولوجي لريادة الأعمال، بما في ذلك إطلاق الصندوق الوطني الكويتي لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بمبلغ 7B دولار، فضلا عن عدد من المبادرات التي اتخذتها وزارة الدولة لشؤون الشباب، فالكويت لديها عدد كبير من السكان الذين يتمتعون بخبرة كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تجاوزت نسبة انتشارها في منصات التواصل الاجتماعي أكثر من 96% والكثير من الاهتمام بالتسويق الرقمي.

وأخيرا، هناك الكثير من الشركات الكبرى في الكويت ـ سواء البنوك أو شركات الاتصالات أو تجار التجزئة ـ التي تستثمر الآن في التحول الرقمي ودمج التكنولوجيا في طريقة عملها.

استثمارات البنوك في التكنولوجيا

ماذا تقدمون من خدمات للمؤسسات المالية، خاصة قطاع البنوك؟

٭ تقدم منصة «عرب نت» لقطاع المصارف عدة فوائد منها مواكبة أهم التطورات التي تطول القطاع المصرفي وخاصة تقنيات التكنولوجيا المالية fintech، حيث تقدم عرب نت من خلال مؤتمراتها خبراء عالميين في هذا المجال الذين يتوجهون ويتحاورون مع المصارف المحلية لمواكبة أهم التطورات من صيرفة عبر الموبايل والدفع الالكتروني والآلات المصرفية الذكية وآخر التقنيات التي ستغير طريقة تعامل المصارف مع عملائها.

من جهة أخرى، تساعد «عرب نت» قطاع المصارف على التعرف على الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية والتي تساهم في تحويل هذا القطاع مما يسمح للمصارف بالتعرف على أجدد المعلومات والتقنيات ومواكبة التطورات إضافة إلى التعرف من خلال المؤتمر على أهم الشركات التي تختص في التقنيات المصرفية الرقمية مما يسهل عملية التحول الرقمي لدى هذه المصارف.

تسوق الكويتيين عبر الإنترنت

ما حجم الأعمال الرقمية في الكويت تقريبا؟

٭ القطاع الرقمي في الكويت يشهد تطورا سريعا جدا وفي عدة قطاعات، حيث تشهد التجارة الرقمية فترة ازدهار في الكويت، حيث يتخطى حجم تعاملات الكويتيين على الانترنت والاعمال الرقمية في الكويت نحو 1.6 مليار دولار، كما يستثمر البنوك وتجار التجزئة وشركات الخدمات بالابتكار الرقمي بشكل متزايد لتلبية متطلبات المستهلكين مثل تقديم الخدمات على مدار الساعة في الأسبوع بشكل ملائم ومستمر عبر مختلف المجالات.

كما وصلت نسبة استخدام شبكات التواصل الاجتماعية في الكويت إلى 96% (من أعلى المعدلات عالميا)، وهي تتصدر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في استخدام المنصات الاجتماعية انستغرام وسناب شات.

الجدير بالذكر ان قطاع ريادة الأعمال الكويتي شهد سنة مليئة بالإنجازات أبرزها عمليتا الاستحواذ على كاريدج ومصبغتي التي تصدرت العناوين وألهمت شركات ناشئة جديدة، كما ظهرت صناديق ومسرعات ومؤسسات دعم جديدة مع الاهتمام المتزايد الذي تحظى به الكويت من المستثمرين العالميين والاقليميين.

مستقبل قطاع الرقمية بالكويت

بالنسبة لمستقبل الرقمية في الكويت، ماذا تتوقعون؟

٭ المستقبل الرقمي واعد جدا، حيث نشهد اليوم استثمار الشركات الخاصة والعامة في القطاع الرقمي. المصارف وشركات الإعلام والإعلان جميع هذه الجهات تستثمر اليوم في الخدمات الرقمية والمحتوى الإلكتروني والدفع عبر الإنترنت وغيرها من التقنيات، والذي يدفع نحو هذا التحول هو بالطبع المستخدم الكويتي السباق في استخدامه للمنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي وغيرها، إضافة إلى قصص نجاح ريادية كويتية أشهرها «طلبات دوت كوم» التي وصلت قيمتها إلى 170 مليون دولار والتي أسسها شباب كويتيون واستحوذت عليها «Rocket internet group» الألمانية.

كما شهدنا في العام الماضي قصتي نجاح ريادية كويتية Carriage والتي استحوذت عليها أيضا Rocket internet group بما يقارب الـ 100 مليون دولار بعد 14 شهرا من تأسيس الشركة فقط.

إضافة إلى شركة Just Clean والتي كانت تعرف تحت اسم «مصبغتي» وقد استحوذ عليها صندوق الاستثمار Faith Capital لدعم نموها وانتشارها في الخليج العربي.

كما شهدنا أيضا خلق عدة صناديق استثمار في الكويت منها صندوق الاستثمار والذي أسسه مؤسسي «طلبات» محمد جعفر وعبدالعزيز اللوغاني، وصندوق استثمار «كسب» وهو ثمرة تعاون بين شركة «Impulse» والبيت الكويتي للتمويل «KFH Capital» وخلق صندوق جديد هو «Seeds» هذا طبعا إضافة إلى صندوق «أرزان كابيتال» وهو أول صندوق استثمار رأس المال المخاطر في الكويت والذي يستثمر ليس فقط على مستوى إقليمي وعالمي أيضا.

*وما دوركم أو دعمكم تجاه الشركات الصغيرة والمتوسطة او الناشئة؟

٭ يشكل مؤتمر «عرب نت» الكويت منصة تعلم وتواصل للشباب الكويتي من خلال تقديم الخبرات والتجارب العالمية والاقليمية، بالإضافة إلى التركيز على الطاقة الإبداعية للشباب الكويتي ودمجها مع التطورات الإيجابية في الاقتصاد من أجل توفير فرص العمل، كما سيتيح مؤتمر «عرب نت» الكويت الفرصة للشباب الكويتي المبادر المشاركة في عروض رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة ضمن مسابقتي: «ماراثون الأفكار» و«تحدي الشركات الناشئة».

وينال الفائزون في تحدي الشركات الناشئة فرصة التأهل والتنافس في بطولة عرب نت للشركات الناشئة التي ستقام في دبي في أول شهر مايو القادم جامعة أبرز رواد الأعمال في المنطقة.