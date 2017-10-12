أجرى البنك الأهلي المتحد في الحادي عشر من شهر أكتوبر الجاري السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، وهو برنامج الجوائز الأول في الكويت المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي يقدم أكبر قيمة جوائز لأكبر عدد من الفائزين، حيث يتيح لعملاء حساب الحصاد الإسلامي الدخول في السحب على 26 جائزة أسبوعية تتكون من جائزة كبرى بقيمة 25 ألف دينار، بالإضافة إلى 25 جائزة قيمة كل منها 1000 دينار، فضلا عن 4 جوائز ربع سنوية بقيمة 250 ألف دينار للرابح والذي يمكنه تحقيق حلم العمر بالسفر أو الدراسة في الخارج أو امتلاك المنزل والسيارة التي طالما حلم بها.

وبهذه المناسبة، أوضح البنك الأهلي المتحد اننا بهذا السحب نضيف إلى قائمة الفائزين بجوائز الحصاد الإسلامي 26 رابحا جديدا ليصل بذلك عدد العملاء الفائزين إلى أكثر من 1300 فائز سنويا، وقد أسفر السحب الأسبوعي عن حصول جمعان مهدي العازمي على الجائزة الأسبوعية الكبرى بقيمة 25 ألف دينار، بالإضافة إلى حصول 25 فائزا على 1000 لكل رابح، وهم: محمد محمود الكيلاني، بدر منيف العنزي، علي طالب كرم، بيبي حمود علي، عبدالكريم ابراهيم مبارك، ماري كوتي بلاموتيل، مشعل بدر العتيبي، شيخة عادل الهاجري، خالد محمد الكندري، عدنان عبداللطيف الظفيري، محمود محمد يوسف، عدوان عبدالله المطيري، لطيفة خالد الجسمي، خولة يوسف، قمر عبدالمحسن الصايغ، سالم عيد العنزي، ياسين مهلهل صخي، علي حسين عبدالله، محمد شوقي التاجر، زهرة أحمد علي، سلمان صالح سلمان، مهدي احمد سلمان، فارس احمد علي، سهيلة جواد ابراهيم، جعفر حسن احمد.

وأضاف البنك: هناك العديد من فرص الفوز الكبرى ما زالت بانتظار عملائنا الحاليين وكل من يرغب في فتح حساب الحصاد الإسلامي لدى البنك الأهلي المتحد والمضاف إلى برنامج الجوائز للاستفادة من فرص الفوز الكبرى التي يقدمها البنك الأهلي المتحد.

وتتلخص شروط الاستفادة من السحوبات على جوائز حساب الحصاد الإسلامي في فتح الحساب بقيمة 100 دينار، علما أن عملاء حساب الحصاد في الكويت والبحرين مؤهلون للمشاركة في سحوبات الحصاد على الجوائز طبقا لشروط وأحكام البرنامج.