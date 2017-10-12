أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، عن مشاركتها في فعاليات معرض جيتكس العالمي لتقنية المعلومات السابع والثلاثين، حيث قامت بعرض مجموعة واسعة من آخر منتجاتها وخدماتها لزوار المعرض، الذي استضافته إمارة دبي من 8 إلى 12 أكتوبر 2017 في مركز دبي التجاري العالمي.

وتعليقا على مشاركة VIVA السادسة في معرض جيتكس، قال الرئيس التنفذي لـ VIVA م.سلمان بن عبدالعزيز البدران: «مشاركتنا في هذا المعرض، الذي يعد الحدث الأكثر ترقبا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، للعام السادس على التوالي، تثبت ريادتنا في سوق الاتصالات». وأضاف: «هذه التجربة المميزة تأتي تطبيقا لاستراتيجية VIVA لتوسيع نطاق خدماتها ليس فقط في السوق المحلية بل في الأسواق الإقليمية أيضا».

وشارك في هذا المعرض أيضا شركة الاتصالات السعودية STC، حيث عرض فريق عملها أحدث المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة في جناحها.

ويعتبر أسبوع جيتكس للتقنية السنوي، الحدث الأكبر المتعارف عليه في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ويشارك فيه جميع قادة التكنولوجيا، ويتم من خلاله التعرف على أهم الاتجاهات العالمية في صناعة التكنولوجيا في القطاعات الحديثة، والإفصاح عن آخر المنتجات والخدمات المتطورة.