زيادة التركزات الائتمانية وانخفاض الرسملة الأساسية.. أبرز التحديات

ثبتت وكالة موديز العالمية التصنيف الائتماني للودائع بالعملة المحلية والأجنبية طويلة وقصيرة الاجل لبنك وربة Baa2 وP-2 على التوالي مع نظرة مستقبلية مستقرة. واشار تقرير الوكالة الى ان التصنيف الائتماني الأساسي للبنك ba3 يعكس مجموعة من العوامل، أبرزها سيولة البنك المتزايد والتحسن في ربحية البنك بشكل تدريجي وموارد التمويل المستقرة واحتمال الحصول على الدعم الحكومي عند الضرورة.

وذكر التقرير ان ابرز التحديات تتمثل في النمو السريع وارتفاع التركزات الائتمانية وانخفاض الرسملة الأساسية وتركز القاعدة التمويلية.

مدلولات التصنيف

1 ـ تعتبر الالتزامات المصنفة ضمن الفئة «Baa» ذات جودة متوسطة وعرضة لمخاطر ائتمان معتدلة. يشير الرقم 2 الى الترتيب في التصنيف العام.

ويتميز المصدرون او المؤسسات الداعمة المصنفة ضمن الفئة «P-2» بقدرة قوية على سداد الالتزامات قصيرة الأجل.

2 ـ التقييم الائتماني الأساسي ba3 يعكس جزأين، الأول يتمثل في الفئة Ba والتي تشير الى التميز بقوة مالية مضاربية قائمة بذاتها، وبالتالي فهي عرضة لمخاطر ائتمان أساسية من دون الأخذ في الاعتبار إمكانية الحصول على دعم غير عادي من المجموعة التابعة لها او من الحكومة. فيما يشير الرقم 3 الى الترتيب في التصنيف العام.

3 ـ التقييم الائتماني الأساسي المعدل ba3 يشير الجزء الأول منه ضمن الفئة Ba الى قوة مالية مضاربية سواء متأصلة وقائمة بذاتها، وبالتالي فهي عرضة لمخاطر ائتمان أساسية مع الأخذ في الاعتبار إمكانية الحصول على دعم غير عادي من المجموعة التابعة لها او من الحكومة بينما يشير الرقم 3 الى الترتيب في التصنيف العام.

4 ـ تقييم مخاطر الطرف المقابل ويمثل التصنيف ضمن الفئة Baa انعكاسا لمستوى متوسط وعرضة لمخاطر متوسطة بعدم القدرة على الوفاء بالتزامات تشغيلية كبيرة محددة والتزامات تعاقدية أخرى مع الأطراف المقابلة أما الرقم 1 فيشير الى الترتيب في التصنيف العام.