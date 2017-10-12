المستثمرون الماليون أكثر نشاطاً في 2017 مع استقرار النفط

أدى تقارب توقعات المستثمرين والشركات حيال تسعير النفط إلى تشكيل بيئة خصبة لعمليات الاندماج والاستحواذ في مجال النفط والغاز، وذلك وفقا لدراسة أجرتها شركة الاستشارات الإدارية العالمية «ايه تي كيرني».

وكشف تقرير الشركة عن ارتفاع كبير في أعداد الصفقات التي تم الإعلان عنها نهاية العام الماضي، على الرغم من أن 45% من قيمة المعاملات التي تم الإعلان عنها منذ يناير 2016، والتي تبلغ قيمتها 850 مليار دولار، لا تزال قيد التنفيذ.

ويقول المدير لدى «ايه تي كيرني» والمشارك بإعداد التقرير برينت روس: «لدى صناعة النفط والغاز فرصة هائلة للاستفادة من استقرار أسعار النفط والغاز، والذي يمكن أن يغذي نشاط الصفقات من أجل تحسين الميزانيات العمومية وزيادة أموال المشاريع الرأسمالية عبر عمليات التصفية، إضافة إلى ذلك، يحتاج العديد من المشترين لعمليات الاستحواذ لتجديد الاحتياطيات التي تضاءلت خلال البيئة الاقتصادية الصعبة التي مر بها العالم في العامين الماضيين».

وأظهرت الدراسة تفاؤلا قويا للعام المقبل، حيث توقع أكثر من ثلثي المديرين التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع أن تشهد عمليات الدمج والاستحواذ ارتفاعا معتدلا أو قويا خلال 2018.

وقد أدت ظروف السوق المحسنة إلى إطلاق العديد من الصفقات الضخمة منذ 2016، بما في ذلك شراء «سونوكو» لأعمال «إنيرجي ترانسفر بارتنرز» بقيمة 50 مليون دولار، وعملية الاندماج بقيمة 43 مليار دولار بين «إنبريدج» و«سبيكترا إنرجي»، والصفقة بقيمة 32 مليار دولار التي جمعت بين عمليات «جنرال إليكتريك» للنفط والغاز مع «بيكر هيوز».

ومع وجود دلائل عدة على تحسن آفاق الاستثمار، تشير الدراسة إلى أن المستثمرين الماليين سيكونون أكثر نشاطا في 2017 وأنهم منفتحون على هياكل جديدة للصفقات.