توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) امس زيادة الطلب على نفطها في 2018، مشيرة الى ان اتفاق خفض الإنتاج الذي أبرمته مع منافسين يتخلص بنجاح من تخمة المعروض من الخام على أن يتحسن السوق العالمية العام القادم.

وقالت أوپيك في تقريرها الشهري إن العالم سيحتاج إلى 33.06 مليون برميل يوميا من الخام الذي تنتجه المنظمة العام القادم بارتفاع قدره 230 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة.

وأضافت المنظمة التي تضم 14 عضوا إن إنتاجها النفطي في سبتمبر، بحسب تقديرات مصادر ثانوية، جاء دون توقعات الطلب وإن كانت الإمدادات زادت قليلا.

وأوضحت «مع اتجاه السوق إلى موسم الشتاء، تشهد إمدادات الوقود المقطر توازنا على نحو ملحوظ، وهو ما يمثل تغيرا مقارنة مع الفائض في الإمدادات خلال العامين الأخيرين».

مؤكدة أن «أوپيك ومنتجي النفط الرئيسيين من خارجها يمضون قدما في تخليص سوق النفط من الكميات الفائضة».

وأشارت المنظمة إلى أنها ضخت 32.75 مليون برميل يوميا في سبتمبر بارتفاع حوالي 89 ألف برميل يوميا مقارنة مع أغسطس.