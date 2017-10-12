أعلنت مؤسسة البترول الكويتية رعايتها لمؤتمر ومعرض الكويت الثالث للنفط والغاز 2017 الذي سيقام خلال الفترة بين 15 و18 الجاري وتنظمه جمعية مهندسي البترول.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي امس إن المؤتمر سيقام برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وتحت شعار «تشكيل مستقبل الطاقة .. التكامل والتنويع».

وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة ورئيس المؤتمر نزار العدساني وفق البيان أن مستقبل الطاقة يشهد حالة من عدم الاستقرار ما دفع القائمين على مؤتمر الكويت للنفط والغاز في دورته الثالثة للسعي لطرح هذا الموضوع الحيوي للدراسة والمناقشة.

وأضاف أن نمو الطلب من قبل الدول النامية وزيادة استخدام التكنولوجيا سيحافظان على مستويات الطلب العالمي من الطاقة، موضحا أن البقاء على علم بتطورات السوق ضروري لدفع القرارات الاستراتيجية إلى الأمام على المدى الطويل.

وذكر أن الخبراء والمتخصصين سيناقشون خلال جلسات المؤتمر الدراسات والأبحاث المتعلقة بمستقبل الطاقة، ما سيجعلهم على معرفة دائمة بالتحديات التي تتعلق بموضوع الطاقة.

وسيعرض خلال المؤتمر 143 ورقة عمل من خلال 21 جلسة تقنية مع حضور 200 شركة تمثل نحو 20 دولة في المعرض الموازي الذي سيعقد في الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر الجاري بمشاركة شركات النفط الوطنية وشركات النفط الدولية وشركات الخدمات المبتكرة في قطاعات النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات.