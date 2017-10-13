جائزة تمكين تسلط الضوء على مشاريع المبادرين الشباب والجهود الكبيرة التي يبذلونها

أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) ومنظمة مؤتمر تمكين الشباب عن أسماء الشركات الثلاث الناشطة في قطاعي الإعلام الإلكتروني والتكنولوجيا التي تأهلت إلى الجولة النهائية من جائزة كيبكو تمكين لدعم مشاريع الشباب للعام 2017.

أما الشركات الثلاث التي تأهلت فكانت موقع بيمز التعليمي المتخصص في تقديم الدورات الأكاديمية لطلبة الجامعات، وموقع أورددر دوت كوم الذي يعمل على الربط بين المطاعم وموردي المواد الغذائية في الكويت، وموقع يهالوه دوت كوم لتأجير الألعاب وخدمات الحفلات.

وقام المتقدمون خلال جولة التحكيم الأولى بتقديم عرض إيضاحي تراوحت مدته بين 5 و7 دقائق للجنة التحكيم التي ضمت ممثلين عن شركات مجموعة شركة مشاريع الكويت شملت بنك برقان ومجموعة الخليج للتأمين وOSN وشركة كامكو للاستثمار وشركة العقارات المتحدة وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ويونايتد نتووركس والجامعة الأميركية في الكويت وإذاعة مارينا FM.

وبهذه المناسبة قالت المدير التنفيذي لاتصالات المجموعة في شركة المشاريع إيمان العوضي: أود أولا أن أتوجه بالشكر إلى جميع المبادرين الشباب الذين شاركوا في جائزة هذا العام.

إن المعايير العالية التي تتمتع بها الشركات المتنافسة هذا العام زادت من صعوبة مهمة لجنة التحكيم في اختيار المتأهلين إلى الجولة النهائية.

لقد أظهرت العديد من الشركات إمكانات قوية، ونحن نشعر بالفخر لمساهمتنا من خلال جائزة كيبكو تمكين في تسليط الضوء على مشاريع المبادرين الشباب والجهود الكبيرة التي يبذلونها والتزامهم بأعلى المعايير في تنفيذ أنشطتهم.

من جانبه قال رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر تمكين الشباب علي الإبراهيم: نحن سعداء بعدد المبادرين الشباب الذين شاركوا في جائزة هذا العام، كما كنا سعداء أكثر بالمستويات العالية والواعدة التي تتمتع بها هذه الشركات.

إننا في مؤتمر تمكين نشعر بالفخر للتعاون مع شركة مشاريع الكويت في توفير منصة تتيح للمبادرين الشباب عرض مشاريعهم والتحدث عن تفاصيل الخدمات التي يقدمونها.

وسيتم تنظيم جولة التحكيم النهائية في 23 أكتوبر الجاري خلال اليوم الأول من فعاليات مؤتمر تمكين الشباب حيث سيكون على المتأهلين إلى النهائيات تقديم عرض إيضاحي تفصيلي عن مشاريعهم.

وسيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 15 ألف دولار أميركي، كما سيحصل الفائزون بالمركزين الثاني والثالث على 10 آلاف وخمسة آلاف دولار أميركي على التوالي، وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى يوم 24 أكتوبر الجاري.