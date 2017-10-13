مجمع الرميلة للطاقة طورته «أجيليتي للخدمات العقارية» على مساحة مليون متر مربع

افتتحت شركة أجيليتي الرائدة في تقديم الخدمات اللوجيستية العالميـــــة «مركز أجيليتي للتميز» وهو مرفق تدريبي متطور في مجمع الرميلة للطاقة جنوب العراق.

ويقدم المركز بالشراكة مع شركة Strategic Analytics Team دورات تدريبية للعاملين في قطاع النفط والغاز على أيدي مدربين معتمدين دوليا.

وتغطي الدورات التدريبية مجموعة واسعة من المواضيع مثل الصحة والسلامة وعمليات رفع المعدات الثقيلة والقيادة الدفاعية والحلول اللوجيستية.

ومع الخبرة المتميزة التي تتمتع بها شركة Strategic Analytics Team في مجال العمليات اللوجيستية، ستركز الدورات التدريبية على توفير محتوى محلي معتمد وتطوير قدرات المقاولين في العراق مع الامتثال لأعلى المعايير الدولية في مجال النفط والغاز.

والجدير بالذكر ان مجمع الرميلة للطاقة هو مجمع صناعي متكامل طورته أجيليتي للخدمات العقارية على مساحة مليون متر مربع لتقديم حلول متكاملة للشركات العاملة في جنوب العراق.

ويضم المجمع مستودعات للتخزين وورشات عمل ومساحات خارجية ومكاتب، ويتميز بقربه الاستراتيجي من كل مقاولي النفط والغاز في المنطقة.

وقد حضر حفل الافتتاح ممثلون عن شركات النفط العالمية ومؤسسات وهيئات تعليمية فضلا عن مسؤولين من الحكومة العراقية.

وبهذه المناسبة، قال كولن هيندلي، الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي العراق: «يعكس مركز أجيليتي للتميز التزام الشركة تجاه تطوير البنى التحتية وتنمية القوى العاملة في العراق، فنحن حريصون على تمكين القدرات المحلية في مجالات عملنا، وافتتاح هذا المركز ما هو إلا جزء من هذه الاستراتيجية».

وأوضح بول يورغينسن، الشريك الأول في شركة Strategic Analytics Team: «إن شراكتنا مع أجيليتي تجعل من مركز التميز المركز الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي.

فنحن في SAT نفخر بمعرفتنا ومهاراتنا في الأعمال اللوجيستية، مما يجعلنا في موقع فريد يؤهلنا لنقل هذه الخبرات للمهنيين الطموحين المتطلعين إلى المزيد من التطور.

ويمثل افتتاح المركز مناسبة، هامة لنا ولأجيليتي، فمن خلال تعزيز ثقافة تعليمية متطورة وتوفير بيئة تدريبية متقدمة تعزز من الوصول إلى أحدث الابتكارات والمعلومات التكنولوجية، نتطلع لأن يصبح مركز التميز الوجهة الأولى للشركات اللوجيستية والطلاب على حد سواء».