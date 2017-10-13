شاركت مجموعة الخليج للتأمين، في مؤتمر الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين بصفتها أحد رعاة المؤتمر الذي أقيم في البحرين تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان ومصرف البحرين المركزي، وذلك خلال الفترة من 9 حتى 11 أكتوبر 2017.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين خالد الحسن: إن القضية الأكثر إلحاحا التي يتعين على مسؤولي القطــاع متابعتهـــــا هي تطويـر نماذج الأعمال الإدارية والفنية بهدف تلبية الاحتياجات المستجدة لمختلف العملاء والشركاء والمساهمين في الشركة.

وأضاف: يتطلع العملاء اليوم للحصول على منتجات وحلول تأمينية مبتكرة وخدمات متميزة وقنوات اتصال سهلة ومتطورة ومصداقية في تلبية المتطلبات التأمينية وتسوية التعويضات، كما يتطلع الموظفون في شركات التأمين للتمتع ببيئة عمل مرنة عبر وسائل التكنولوجيا المختلفـــة، والتواصــــل الداخلي المفتوح عبر مختلف مستويات الشركة.

وكان قد تم اختيار «التطورات الحديثة في أسواق التأمين الأفروآسيوية» عنوانا للدورة الخامسة والعشرين للمؤتمر السنوي، الذي تنظمه جمعية التأمين البحرينية، ليعكس الخصائص الحالية لسوق التأمين.

وتم خلال المؤتمر بحث قدرة شركات التأمين على المنافسة في ظل التقلبات المتزايدة في البيئات الاقتصادية والتكنولوجية والسياسيــــة ومكافحـــة الهجمــــات الإلكترونيـــة والقرصنــــة والتحديـــات والأخطار المتغيرة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وغيرها من القضايا.

يذكر أنه تم تأسيس الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين عام 1964 بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين أعضاء المنظمة من أجل الجمع بين الموارد وتعبئة قدرات الأسواق الأفروآسيوية الى جانب تبادل الخبرات بين شركات التأمين لتحقيق المصالح المتبادلة للأعضاء على نحو أفضل.