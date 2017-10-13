فرعون: الشركة ستعرض تشكيلة جديدة من الخدمات والتجهيزات والمواد

وقعت شركة «محمد ناصر الهاجري وأولاده» مع شركة «ليدرز جروب للاستشارات والتطوير» عقد رعاية ذهبية لمعرض هوريكا الكويت للصناعات الغذائية والتجهيزات الفندقية، الذي يقام على أرض المعارض في مشرف من 15 إلى 17 يناير المقبل في دورتـه السابعة التي ستحمل المزيد من الابتكارات والجديـــد في عالم الضيافة بمختلف أنواعها وأشكالها.

وجاء هذا التوقيع في وقت تتوالى فيه اتفاقات الرعاية والمشاركة في المعرض الذي يعتبر الفريد من نوعه ومستواه من حيث المشاركة والتنظيم والجدوى والأنشطة التي ترافقه على مدى ثلاثة أيام بحضور ومتابعة حثيثة من كبرى شركات الضيافة والتجهيزات والغذاء.

وقال بيان مشترك بين الشركتين إن «منتجات وخدمات شركة محمد ناصر الهاجري المتنوعة وجودتها المعهودة من ضرورات كل حدث يتعلق بالضيافة، والشركة بعراقتها التي تزيد على 70 عاما في الكويت تبقى المصدر والمسوق للعديد من المواد والتقنيات النوعية الجديدة، في مجالات وتجهيزات المطاعم، حيث تحوز وكالات سلع غذائية صحية وعناية تجميلية إلى جانب وكالات قهوة اللي، وشاي ديلما، وآيس كريم هاجن ـ داز، وبسكويت لوتس، وماكينات القهوة الايطاليــــة نوفا سيمونيلي».

وعن جديد الشركة في الدورة المقبلة من المعرض، وعد المدير التنفيذي للشركة الراعية غابريال فرعون بأن «شركة محمد ناصر الهاجري ستعرض تشكيلة جديدة ومهمة من الخدمات والتجهيزات والمواد التي تثير اهتمام العملاء والموردين، وتناسب شرائح واسعة من المستهلكين».

وأكد فرعون أن «شراكتنا مع ليدرز جروب للاستشارات والتطوير ومع هذا المعرض تتسم بالديمومة لما لهذا التجمع المتخصص ومنظميه من سمعة عالمية من جهة، ولما له من أهمية قصوى في تطوير سوق تجهيزات الضيافــة والصناعــــات الغذائيـــــة»، مضيفـــا أن «شركتنا تحرص على الحفاظ على درجة عالية من المهنية ومواكبة كل المتغيرات ذات الصلة بنشاطاتها، سواء كان ذلك في الأسواق المحلية أو الخارجية».

يذكر أن شركة محمد ناصر الهاجري وأولاده قامت مؤخرا بإعادة افتتاح فرع «هاجن - داز» في مجمع الأفنيوز بحلة جديدة كليا بالإضافة إلى إطلاق قائمة جديدة متنوعة من العصائر والآيس كريم والعديد من الأطباق المبتكرة الأخرى، كما حصلت مؤخرا على الوكالة الحصرية لتوزيع بسكويت لوتس العالمية الشهيرة.

من جهتها، أوضحت شركة ليدرز جروب أن أغلبية مساحات المعرض قد تم حجزها للرعاة والمشاركين رغم انه لا يزال 3 اشهر على افتتاح المعرض، مؤكدة أن المعرض يراكم عاما بعد عاما نجاحات جديدة من حيث عدد المشاركين وعدد ونوعية الرعاة.

يذكر أنه سبق لـ «شركة المبروك للتجهيزات الفندقية» أن أعلنت رعايتها الماسية للمعرض، كما أعلنت شركة «فود شويس» عن رعايتها الذهبية.