السوق على أعتاب مرحلة تكتيكات جديدة مع بدء الكشف عن نتائج الربع الثالث

شريف حمدي

جنحت مؤشرات بورصة الكويت للتراجع الجماعي بنهاية تعاملات الأسبوع، كما تراجعت السيولة المتدفقة إلى السوق بنسبة 18% ببلوغها 129 مليون دينار بمتوسط يومي 26 مليون دينار مقارنة مع 158 مليون دينار بمتوسط يومي 32 مليون دينار في الأسبوع الماضي.

ولعبت عدة عوامل دورا في هذا الانخفاض في أداء المؤشرات والمتغيرات على حد سواء، ومنها ما يلي:

٭ شهدت أسهم قيادية عمليات بيع لجني الأرباح بعد الارتفاعات السعرية الملحوظة التي شهدتها في الفترة الأخيرة سواء قبل او بعد الإعلان عن ترقية بورصة الكويت للأسواق الناشئة بانضمامها لمؤشر فوتسي، وتأتي تراجعات مؤشرات البورصة منطقية بعد موجات الارتفاع خاصة التي سبقت الإعلان عن الترقية للأسواق الناشئة.

٭ كان لتراجع سهم زين والأسهم المرتبطة به دور لا يمكن إغفاله عند الحديث عن انخفاض أداء مؤشرات السوق، حيث تعرض السهم الأكثر نشاطا بالبورصة في الفترة الأخيرة إلى تراجع ملحوظ خاصة في منتصف تعاملات الأسبوع، وكان ذلك بعد عودة السهم للتداول، في أعقاب إعلان شركة زين على موقع البورصة ان شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات، قامت بتوقيع خطاب نوايا يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، مع الشركة العمانية للاتصالات «عمانتل».

وأوضحت «زين» في بيانها، ان الخطاب يتعلق بعرض بيع كامل حصة «الخير» وحصة شركاتها التابعة وذات الصلة في رأسمال «زين» والبالغة 12% من إجمالي رأسمال الشركة.

ومن المتوقع ان تبدأ البورصة مرحلة تكتيكات جديدة خلال الأسابيع المقبلة في ظل بدء الكشف عن نتائج الربع الثالث والتي استهلها بنك بوبيان وتلاه البنك الوطني والتي جاءت محملة بنسب نمو جيد بالأرباح.

وحققت البورصة خسائر رأسمالية لافتة خلال الأسبوع بلغت نحو 470 مليون دينار بنسبة انخفاض 1.5%، إذ بلغت القيمة الرأسمالية للسوق 29.368 مليار دينار تراجعا من 29.836 مليار دينار في نهاية الأسبوع الماضي.

وأنهت المؤشرات تعاملاتها الأسبوعية على النحو التالي:

٭ تراجع مؤشر كويت 15 بنسبة 2.2%، محققا 23 نقطة خسائر ليصل إلى 1005 نقاط، وبذلك تقلصت مكاسب المؤشر إلى 13.5% منذ بداية العام الحالي.

٭ حقق المؤشر الوزني انخفاضا بنسبة 1.6% بتحقيق 7 نقاط خسائر ليصل إلى 431 نقطة، وبالتالي تقلصت مكاسب الـمـؤشر في 2017 إلى 13.5%.

٭ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.5%، محققا 34 نقطة خسائر ليصل المؤشر إلى 6628 نقطة، محققا 15.3% مكاسب منذ بداية العام الحالي.