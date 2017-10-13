أحمد مغربي

علمت«الأنباء» من مصادر مطلعة ان شركة نفط الكويت قررت ترسية عقدين بقيمة 72.5 مليون دينار وذلك لتأجير طائرات هيليكوبتر وانشاء خط انابيب ضخم في حقل برقان الكبير بمنطقة جنوب شرق الكويت.

وقالت المصادر ان العقد الاول بقيمة 56.6 مليون دينار لتنفيذ خط انابيب في حقل برقان وتمت ترسيته على شركة الهندسة الميكانيكية والمقاولات، ويأتي العقد ضمن سلسلة ضخمة من المشاريع التي تنفذها الشركة في حقل برقان للحفاظ على انتاج الحقل ودعم الطاقة الانتاجية للكويت لتصل الى 4 ملايين برميل مع حلول عام 2020.

وذكرت ان العقد الثاني لتأجير طائرتي هيليكوبتر بقيمة 15.9 مليون دينار لمدة 5 سنوات مع شركة فالكون افيشن، حيث من المقرر توفير طائرتين موديل 2017 لنقل موظفي «نفط الكويت» وشركات النفط الزميلة المسموح لهم الى مواقع متعددة داخل الكويت، على ان تكون الشركة مسؤولة عن توفير التشغيل الكامل والقوى العاملة والصيانة وخدمات التزود بالوقود على مدار 24 ساعة طوال ايام الأسبوع.

وقالت ان طائرات الهيليكوبتر ستقوم بعمليات الإجلاء الطبي للعاملين المصابين من المناطق الميدانية للشركة وكذلك استخدام طائرات الهيليكوبتر لأغراض مكافحة الحرائق التي ستوفرها الشركة بناء على العقد.