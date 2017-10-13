قالت شركة مشرف للتجارة والمقاولات إنها انتهت من غالبية إجراءات إعادة الهكيلة الفعالة والتي نتج عنها الدعم الحالي من معظم البنوك للشركة وتنفيذ جميع المشاريع والعقود على الوجه الأمثل.

وأوضحت الشركة، في بيان نشر على موقع البورصة الإلكتروني امس، أنها تقوم حاليا بتدقيق البيانات المالية وسيتم الإعلان عنها عند الانتهاء منها في غضون الأشهر المقبلة.

جدير بالذكر أن «مشرف» واحدة من الشركات الموقوفة عن التداول ببورصة الكويت نظرا لعدم تقديمها البيانات المالية لفترة الربع الثالث والعام 2016 بالكامل، إضافة لعدم تقديـم الـبيانات الـمـالية للربـعين الأول والثاني من العام الحالي.