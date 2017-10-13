قال وكيل وزارة النفط بالوكالة الشيخ طلال العذبي امس، إن للكويت علاقات تعاون وطيدة مع إمبراطورية اليابان تمتد لأكثر من 50 عاما.



وشدد الشيخ طلال في تصريح لـ «كونا» على هامش زيارة وفد ياباني للوزارة على أهمية العلاقات النفطية والتعاون بين الكويت واليابان، مضيفا أن اليابان تستورد كميات كبيرة من النفط من الكويت وأن هناك عقودا تجارية مع عدد من الشركات النفطية اليابانية.

وذكر ان الوفد الياباني الذي يزور البلاد حاليا ترأسه المستشار الفخري لمجموعة ميزوهو المالية هيروشي سايتو ويضم في عضويته الرئيس التنفيذي لمركز التعاون الياباني لدول الشرق الأوسط سيجي هيروتا وعددا من أعضاء السلك الديبلوماسي الياباني.

وأضاف أن عددا من قيادات وزارة النفط الكويتية حضروا اللقاء منهم الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بالوكالة محمد عبدالعزيز الجويسر والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية ونظم المعلومات فاضل سيد عباس ومدير إدارة الاستكشاف والتطوير غالب نعمان عبداللطيف.